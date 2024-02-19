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المركزي كرم خريجي برنامج تطوير القيادات التنفيذية

2/19/2024 11:07:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) برعاية محافظ بنك الكويت المركزي رئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية باسل الهارون، كرم البنك خريجي برنامج تطوير القيادات التنفيذية الذي ينفذ سنويا بتعاون استراتيجي مع كلية هارفارد لإدارة الأعمال، والذي يقام هذا العام تحت عنوان «استشعار المستقبل: قيادة المؤسسات المالية في عصر الابتكار والتحول»، لتطوير القيادات التنفيذية في القطاع المصرفي والمالي، وهو أحد برامج مبادرة «كفاءة» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية لتطوير وتأهيل الكوادر الوطنية بإدارة معهد الدراسات المصرفية.
وقد أقيم حفل التكريم أمس الاثنين 19 فبراير الجاري، بحضور ممثلي البنوك الكويتية والشركات المشاركة من داخل الكويت وخارجها وبنك الكويت المركزي والمعهد والمكرمين.
وهنأ البنك المكرمين على اجتياز هذا البرنامج المهم ودعاهم الى مواصلة التعليم والتأهيل لمواكبة ما يجري في العالم والصناعة المصرفية والمالية التي أصبحت تتطور لحظيا، وتحكمها متغيرات متنوعة، أهمها سلوك العملاء واتجاهاتهم واحتياجاتهم، مؤكدا أن بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية ومعهد الدراسات المصرفية ستواصل التعاون لدعم التعليم والتدريب والتأهيل النوعي لرفد الاقتصاد الوطني بالكفاءات والكوادر المتميزة، وذلك للمساهمة في تعزيز نموه وتطوره سواء عبر برامج المعهد المختلفة أو عبر مبادرة كفاءة.
كما تمت الإشارة إلى علاقة معهد الدراسات المصرفية الاستراتيجية الممتدة مع كلية هارفارد لإدارة الأعمال على مدى خمسة عشر عاما، تم التعاون خلالها على تطوير برامج متنوعة ومتميزة من حيث المواضيع والقضايا التي تطرقت لها والتجارب التي استعرضتها والتي ساهمت في تطوير وتأهيل العشرات من القيادات التنفيذية والوسطى في الكويت والمنطقة مع الإشادة بالدعم الكبير لبنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية لمسيرة المعهد في تطوير هذه البرامج والشراكات النوعية.

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