برقان يطلق إصدارا محدودا من بطاقة مسبقة الدفع احتفالا بالأعياد الوطنية

MENAFN - Al-Anbaa) احتفالا بأعياد الكويت الوطنية، أعلن بنك برقان عن إطلاق إصدار محدود من بطاقة مسبقة الدفع تحمل الطابع الكويتي في تصميمها المبتكر.

ومن خلال هذه الخطوة المتقدمة، يوفر البنك لعملائه الأفراد الراحة والسهولة في الوصول إلى الخدمات المصرفية المتنوعة عبر بطاقة ماستركارد الحصرية مسبقة الدفع، بما يتماشى مع مهمة البنك الأساسية بتأمين تجربة متميزة للعملاء، ليحافظ على مكانته الراسخة بصفته خيارهم الأول للتمتع بمزايا مصرفية استثنائية.

وتعليقا على هذه المبادرة المهمة، وقالت إلهام الصالح، نائب المدير العام - إدارة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك برقان: كجزء من مجتمعنا الغني بثقافته، نواصل التزامنا بمشاركة دولة الكويت قيادة وشعبا باحتفالاتها للمساهمة في تعزيز روح الانتماء الوطني وترسيخ مكانة الكويت كمصدر إلهام بتطورها ووحدتها.

وفي هذا الإطار، أطلقنا بطاقة ماستركارد الحصرية مسبقة الدفع بتصميم كويتي أصيل، حيث تحمل ألوان ورموز بلدنا وهويتنا الكويتية، إضافة إلى كلمات مختارة من الأغنية الوطنية الشهيرة بلادنا حلوة، والتي تعبر عن حب الوطن والانتماء إليه. وتمثل هذه البطاقة محدودة الإصدار بتصميمها الفريد إيمان بنك برقان بأن لكل فرد طريقته الخاصة في التعبير عن شخصيته، وأسلوب حياته وتفضيلاته الشخصية حتى فيما يتعلق بتصاميم البطاقات المصرفية.

وعلى غرار العديد من بطاقات بنك برقان مسبقة الدفع، توفر بطاقة ماستركارد المخصصة للعيد الوطني مجموعة من الميزات التي تضمن السلاسة والسهولة في المعاملات، وتأتي مع ميزة «Tap & Pay» المتوافقة مع جميع أجهزة نقاط البيع التي تدعم تقنية NFC في الكويت وحول العالم.

وإضافة إلى ذلك، يمكن لجميع عملاء البنك من كل الفئات العمرية الحصول على هذه البطاقة القابلة لإعادة التعبئة، وكذلك استخدامها للتسوق عبر الإنترنت، ما يجعلها خيارا ممتازا كهدية للأصدقاء وأفراد العائلة، بما في ذلك الأطفال، حتى يتمكنوا من التمتع بتجربة تسوق سهلة وآمنة.