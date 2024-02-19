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أودي الكويت استعرضت أحدث سياراتها الكهربائية في الكويت للاستدامة

2/19/2024 11:07:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عرضت أودي الكويت، الممثلة من شركة فؤاد الغانم وأولاده للسيارات مجموعة متقدمة من طرازات السيارات الجديدة في معرض الكويت للاستدامة الذي أقيم في «مروج» بالفترة من تاريخ 8 حتى 10 فبراير الجاري، وتميزت السيارات المعروضة من أودي في المعرض بكونها صديقة للبيئة وهي e-tron GT وQ8 e-tron الكهربائية كليا.
وتوافرت سيارات أودي الكهربائية المختارة بعروض خاصة بالتعاون مع البنك التجاري الكويتي وشملت العروض ضمان 8 سنوات على البطارية، و5 سنوات على الإطارات، وباقة من الخدمات لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى 5 سنوات للمساعدة على الطريق، وتبدأ أسعار سيارات GT e-tron من 33.500 دينارا حتى 36.500 دينارا بحسب الطراز، وتبدأ أسعار سيارات أودي من طراز Q8 e-tron من 38 ألف دينار حتى 42 ألف دينار.
وتعد سيارة أودي e-tron GT نموذجا مثاليا للسيارات العصرية المتطورة. فهي توفر مستوى استثنائيا من الراحة والأناقة وقوة الأداء الرياضي، أما التصميم الرياضي للمقاعد فهو أبرز سمات هذا الطراز، حيث يوفر راحة مثالية لجميع الركاب، وتم التركيز على مقعد السائق بشكل خاص من خلال تزويده بمساحة مدمجة لدعم الرأس ووسائد جانبية داعمة، ما يمنح السائق قدرا أكبر من الراحة والقدرة على التحكم أثناء القيادة.
وتساعدك بطارية الليثيوم، المدمجة بشكل مسطح في الهيكل السفلي للسيارة والتي تصل قدرتها إلى 800 فولت، على الوصول بالسيارة إلى أعلى مستوى من الأداء أثناء الشحن والقيادة. وفي ظل وجود نظام استرجاع الطاقة المتطور الذي تشتهر به Audi، يمكن للسيارة بلوغ مدى يصل إلى 488 كم وفقا لمقاييس WLTP العالمية.
وبالإضافة إلى نظام القيادة الكهربائي، يضمن نظام الدفع الرباعي توزيع القدرة بشكل مناسب على الإطارات الـ 4 للسيارة، فعند وصول العزم إلى درجة مناسبة، يتم التركيز على نقل القدرة إلى الإطارات الأمامية.

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