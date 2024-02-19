الأهلي يحصد جائزة أفضل بنك في حوكمة الشركات

سناء الصقعبي: ملتزمون بالحفاظ على إطار حوكمة قوي يعزز مكانتنا كمؤسسة مالية ومصرفية رائدة

تم الاحتفال بحصول البنك الأهلي الكويتي على جائزة أفضل بنك في حوكمة الشركات من «Global Business Outlook» العالمية، من خلال تميزه بالابتكار في القطاع المصرفي ومواكبة التطورات المتواصلة في الصناعة المصرفية.وأقيم حفل التكريم في فندق جميرا أبراج الإمارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعد الحصول على هذه الجائزة شهادة على التزام البنك الأهلي الكويتي باعتماد أعلى معايير الحوكمة في القطاع المصرفي.وبهذه المناسبة، قالت رئيس إدارة الالتزام الرقابي والحوكمة في البنك الأهلي الكويتي بالإنابة سناء الصقعبي: «هذا التكريم يعكس التزامنا بالحفاظ على أطر الحوكمة السليمة واعتماد قيم النزاهة والشفافية والمسؤولية في ثقافتنا بما يعزز مكانة البنك كمؤسسة مالية ومصرفية رائدة».وأكدت الصقعبي ان هذه الجائزة تكرس الجهود المتواصلة التي يقوم بها البنك الأهلي الكويتي لضمان أعلى معايير السلوك المهني في جميع عملياته، حيث يسعى البنك إلى الالتزام بتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية وتبنيها كثقافة مؤسسية وليس فقط كتعليمات رقابية. وتابعت: «هذا يؤكد التزمنا الدائم بحماية حقوق المساهمين والمستثمرين وجميع الأطراف أصحاب المصالح وتوفير أعلى معايير الاستدامة على المدى الطويل كجزء من التزامنا بتحقيق التميز في الحوكمة».وتعد هذه الجائزة واحدة من العديد من الإنجازات التي حصل عليها البنك الأهلي الكويتي هذا العام، مما يضيف إلى سجله الحافل من النجاحات، خصوصا بعد تكريمه العام الماضي بالعديد من الجوائز لأدائه المتطور وابتكاره والتزامه بالتميز في القطاع المصرفي وخصوصا على صعيد الموارد البشرية والتجزئة والخدمات المصرفية للأفراد والحوكمة والخدمات المصرفية للشركات. ويعزز هذا الإنجاز مكانة البنك الأهلي الكويتي الرائدة في تعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة في القطاع المالي.واختتمت الصقعبي تصريحها، قائلة: «يهدف البنك الأهلي الكويتي إلى تحقيق الريادة في القطاع المصرفي والمالي، ورفع معايير الحوكمة وتحديد الأولويات لتحقيق الاستقرار في القطاع المالي والمصرفي».