KIB يفتتح فرعا جديدا في صباح السالم



عثمان توفيقي: افتتاح الفرع الجديد ضمن إستراتيجيتنا الشاملة للتوسع بتقديم خدماتنا المصرفية

افتتاح فرع صباح السالم جزء من خطة جديدة لتوسيع شبكة الفروع وإعادة توزيع القائمة منها

«KIB» يهدف ليكون قريباً من عملائه أينما كانوا وفي أي وقت لتمكينهم من الوصول إلى كل احتياجاتهم افتتاح فروع جديدة بمواقع إستراتيجية للوصول إلى أكبر عدد من العملاء بالمناطق السكنية والمجمعات

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) افتتاح فرعه الجديد في منطقة صباح السالم بتصميم عصري ومبتكر، وبمواصفات تقنية متطورة تتوافق مع استراتيجية التحول الرقمي الجديدة التي يعمل البنك على تطبيقها، وفي إطار سعيه المستمر لتعزيز تجربة عملائه المصرفية وأن يكون أقرب إليهم أينما كانوا.واحتفل البنك بافتتاح الفرع الجديد بحضور محافظ مبارك الكبير محمود بوشهري، ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الدولي «KIB» رائد جواد بوخمسين، ومدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في البنك عثمان توفيقي، إلى جانب مجموعة من قيادات البنك.وبهذه المناسبة، قال مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في KIB، عثمان توفيقي: «تأتي هذه الخطوة بافتتاح الفرع الجديد في إطار الاستراتيجية الشاملة التي نعمل على تنفيذها بشكل منهجي ومدروس، والرامية إلى التوسع بتقديم خدماتنا ومنتجاتنا المصرفية على أعلى مستوى، وأن يكون KIB قريبا من عملائه أينما كانوا وفي أي وقت، لتمكينهم من الوصول إلى كل الحلول المصرفية التي تلبي احتياجاتهم، وكذلك إنجاز معاملاتهم المصرفية بمنتهى السرعة والسهولة، بما ينسجم مع مكانته المرموقة في القطاع المالي المحلي».وأضاف: «افتتاح فرع صباح السالم يأتي كجزء من خطة KIB الجديدة والهادفة إلى التوسع بشبكة فروعه وتطوير وإعادة توزيع فروعه الحالية، إلى جانب افتتاح فروع جديدة في المواقع الاستراتيجية التي تضمن وصول عدد أكبر من العملاء في المناطق السكنية والمجمعات التجارية. كما أننا نضع نصب أعيننا تبني خطط التحول والتغيير بشكل سلس وبناء على رؤية تصميمية بمفاهيم مبتكرة، بهدف الانتقال من الصورة النمطية للخدمات المصرفية للعملاء، انطلاقا من شعارنا المؤسسي، بنك للحياة».وفي السياق ذاته، أوضح أن فرع البنك الجديد في صباح السالم مجهز بأحدث التكنولوجيا المالية والتقنيات المصرفية، قائلا: «من شأن هذا الفرع توفير طريقة تفاعلية مبتكرة ومتطورة في أسلوب تلبية متطلبات العملاء، إذ تم تزويده بتقنيات استثنائية وتكنولوجيا مالية حديثة، إلى جانب تصاميم جديدة ومختلفة كليا، لضمان تمتع العملاء بالراحة والرفاهية في كل مراحل إنجاز العمليات المصرفية والاستفادة من كل الخدمات والمنتجات والعروض التي تلبي احتياجاتهم وتناسب أسلوب حياتهم العصري».تجدر الإشارة إلى أن KIB يواصل تنفيذ خططه الاستراتيجية الهادفة إلى مواكبة كافة التطورات في عالم الرقمنة، وأن يكون قريبا من عملائه بمختلف المواقع في كل أنحاء الكويت، وذلك بهدف الاستمرار في تعزيز تجربتهم بمزايا فريدة تلبي تطلعاتهم وتعكس مكانته المتقدمة بين مؤسسات القطاع المصرفي المحلي.