%1068 قفزة بأرباح الكويتية للاستثمار في 2023 إلى 7 ملايين دينار



يوسف العلي: قوة البيانات المالية جاءت بفضل متانة المركز المالي ومرونة نموذج الأعمال

الشركة تمتلك نموذج مخاطر موزوناً ولديها قدرة مدروسة على استشراف مستقبل الاستثمار

فواز الأحمد: النتائج الإيجابية تعكس القدرة على توظيف مواردنا لتحقيق أعلى عوائد ممكنة «الكويتية للاستثمار» استمرت بالمحافظة على سياستها تجاه تنويع الإيرادات وإعادة هيكلتها

أعلنت الشركة الكويتية للاستثمار عن نتائجها المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث بلغ صافي الأرباح 7.02 ملايين دينار، مسجلة بذلك نموا بنسبة 1068% مقارنة بـ 602 ألف دينار عن 2022، وقفزت ربحية السهم عن 2023 إلى 13.4 فلسا مقارنة بربحية السهم 1.1 فلس المسجلة عن العام 2022.وسجلت الشركة إيرادات تشغيلية قدرها 27.9 مليون دينار، بنمو نسبته 37% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022 والتي حققت خلالها 20.4 مليون دينار، وعزت «الكويتية للاستثمار» زيادة صافي أرباحها عن عام 2023 إلى ارتفاع أرباحها التشغيلية عن هذه الفترة، علاوة على الأداء المالي والاستثماري المنضبط للشركة وقدرتها على اقتناص الفرص.وزادت حقوق مساهمي «الكويتية للاستثمار» عن عام 2023 إلى 115.9 مليون دينار مقارنة بـ 113.7 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2022، وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 10% عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، بعد أخذ موافقة الجمعية العمومية المرتقبة في شهر مارس المقبل.مركز مالي متينوفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة الشركة د.يوسف العلي إن قوة البيانات المالية المعلنة لـ «الكويتية للاستثمار» عن عام 2023 ترجع الى متانة مركزها المالي ومرونة نموذج أعمالها ضد الصدمات التي طرأت على الأسواق محليا وإقليميا، علاوة على تنوع الأنشطة التي تتضمن الاستثمار المباشر/ الاستثمار العقاري/ تمويل المؤسسات/ إدارة الأصول/ الاستثمار في المحافظ والصناديق الاستثمارية/ التداول الإلكتروني.وأضاف العلي: «تمكنت (الكويتية للاستثمار) خلال 2023 من مواجهة تداعيات الأوضاع الاقتصادية والمالية عالميا ومحليا، مدفوعة باستراتيجية متطورة تواكب مخاطر التغيرات التي حصلت في الأسواق، للدرجة التي توجت معها بجائزة «أفضل شركة استثمار - الكويت 2023 من مجلة إنترناشيونال فاينانس».وبين أن ما عزز قدرة «الكويتية للاستثمار» ومكانتها الاستثمارية كشركة رائدة، نموذج المخاطر الموزون الذي تتبناه والقدرة المدروسة على استشراف مستقبل الاستثمار، مع استهدافها معدلات ربح مستدامة، معززة بالانتشار الجغرافي النوعي لأنشطتها وأسواقها، بتغطية أكثر من نطاق جغرافي محلي/ إقليمي/ عالمي، مع تنوع استثماراتها بآليات عمل شكلت دروعا واقية في مواجهة المطبات القوية والفجائية التي تعرضت - وتتعرض - لها الأسواق، بما يؤكد صلابة مركزها المالي، ومرونة نموذج أعمالها القادر على التكيف مع مختلف التحديات.وكشف عن أن الشركة تعتمد في استراتيجيتها لعام 2024 على إعطاء الأولوية للشراكات الاستراتيجية النوعية وتوفير حلول استثمارية مصممة خصوصا للعملاء، وتحقيق عوائد مجزية للمساهمين، مع مواصلة دعم الكوادر البشرية في الشركة بالبرامج التدريبية المتقدمة لتعزيز مهاراتهم وخبراتهم بحيث تنعكس إيجابا على كفاءاتهم في التعامل مع التحولات المحتملة في قطاع الاستثمار. وتقدم العلي بالشكر إلى مجلس إدارة «الكويتية للاستثمار» وإدارتها التنفيذية وجميع موظفيها على جهودهم الاستثنائية المبذولة في 2023 لترسيخ مكانة الشركة ماليا واستثماريا، كما تقدم بالشكر الى مسؤولي هيئة أسواق المال على دورهم في تطوير منظومة السوق المحلي.أرباح مستدامةمن ناحيته، قال الرئيس التنفيذي للشركة فواز الأحمد إنه ورغم المتغيرات العديدة التي رسمت أداء الشركات المدرجة في البورصة في عام 2023 والتحديات وتعقيدات الاتجاهات الاقتصادية والمالية والجيوسياسية، نجحت «الكويتية للاستثمار» في تسجيل نمو وأداء تشغيلي جيد، ما عزز جهودها في المحافظة على العوائد والأرباح المستدامة للمساهمين بفضل الاستراتيجية التنفيذية التي كانت مرنة في مواجهة المخاطر وتحولات الأسواق والقطاعات.وأضاف الأحمد انه خلال العام الماضي واصلت «الكويتية للاستثمار» تحقيق الأهداف والإنجازات المخططة، بفضل متانة ركائزها المالية وقوتها الرأسمالية وكفاية احتياطياتها التي تستند إليها رؤيتها واستراتيجيتها، المؤطرة بالحوكمة والربحية في الوقت نفسه.وأشار إلى أن نتائج «الكويتية للاستثمار» عن عام 2023 تدل بوضوح على المركز المالي المتين الذي تتمتع به الشركة، وقدرتها على مواصلة إدارة وتوظيف مواردها بما يحقق أعلى عوائد ممكنة، لافتا إلى أن الشركة تخطط للاستفادة من الفرص المتاحة لها، واعتماد ممارسات الاستثمار المستدام، وتوسيع نطاقها العالمي مع التركيز على توقعات وآفاق السوق ما يتيح تحسين محافظ الاستثمار التي تديرها الشركة وتقديم عوائد مالية مثالية لمساهميها.الاستثمارات الخارجيةوأكد الأحمد أنه بفضل تطور نموذج عمل «الكويتية للاستثمار» لجهة تطبيق المعايير والمبادئ العالمية في قطاع الاستثمار، تمكنت الشركة من التكيف مع التحولات السوقية، ما جعلها أكثر قدرة وخبرة في استشراف المستقبل وتحليل البيانات السوقية بدقة، معززة بتعاون مهني مع خبراء الصناعة. وقال إن «الكويتية للاستثمار» حافظت خلال العام الماضي على سياستها تجاه تنويع الإيرادات، ومن صور ذلك نشاطها في أسواق العقار الخارجية، وفي مقدمتها ألمانيا، مستفيدة من خبراتها في هذه الصناعة وقدرتها على التحليل العملي، والتنبؤ بمسارات هذا القطاع المهم. وحافظت «الكويتية للاستثمار» على تصنيفها الائتماني المتزن والنظرة المستقبلية المستقرة، بسبب نموذج عمل الشركة المرن وقدرتها على تدبير الأموال بتكلفة منخفضة.وما عزز هذه النظرة من المؤسسات العالمية هو خبرة الشركة الممتدة في قطاع الاستثمار كونها أقدم شركة استثمار في منطقة الخليج، وتأسست منذ عام 1961. في الوقت ذاته، نجحت الشركة في التكيف مع المتغيرات التي طرأت على الأسواق عالميا وإقليميا ومحليا ومع طفرة التحولات التكنولوجية بفضل إدارتها الحصيفة واستراتيجيتها السباقة.انطلاقة رقمية تلبي الطموحضمن مساعيها لتعزيز قدرتها التنافسية اكتسبت استراتيجية «الكويتية للاستثمار» للتحول الرقمي نقطة تحول وزخما كبيرين في العام الماضي، حيث تضمنت الخطط والبرامج التنفيذية تقديم خدمات ومنتجات متطورة رقميا بما يلبي طموح عملاء الشركة. وضمن مبادراتها الاستباقية للتكيف مع التحول التقني تعمل الشركة بشكل متسارع على تطوير بنيتها التحتية من أنظمة وبرامج ذكية ومرنة وداعمة وأساسية لإنجاز أعمالها وفقا لأعلى المعايير العالمية.تمكين الكوادر الوطنية بنموذج وظيفي متطورتبرز الشركة الكويتية للاستثمار كواحدة من أفضل شركات الاستثمار المحلية في تمكين الكفاءات الوطنية، إذ توفر لكوادرها البشرية نموذجا وظيفيا متطورا وفق أعلى المعايير، بحيث يلبي متطلبات سوق العمل واحتياجاته المختلفة. وشكلت منهجية «الكويتية للاستثمار» في الاستثمار النوعي برأسمالها البشري خطوة استراتيجية نحو تحقيقها الاستدامة في مؤشراتها كافة، وبحدود أسهمت في حصولها على جائزة «أفضل شركة استثمار - الكويت 2023» من مجلة إنترناشيونال فاينانس.ونتيجة لهذه الجهود نجحت «الكويتية للاستثمار» في استقطاب الكفاءات والمواهب الوطنية التي تعتبر أحد أبرز مفاتيح نجاحها المتواصل وقدرتها على النمو المستدام.إستراتيجية رائدة بالمسؤولية الاجتماعيةبذلت «الكويتية للاستثمار» في عام 2023 جهودا بارزة في مجالات الخدمة المجتمعية استهدفت مجالات متنوعة، منها الرياضي والإنساني، وذلك كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية، إضافة إلى تعزيز مساعيها الداعمة لتمكين الشباب والمرأة.وطرحت «الكويتية للاستثمار» العام الماضي برامج عدة تدعم ريادتها كشركة فاعلة في تحقيق سبل الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل، وتساهم في التنمية المستدامة ومعالجة القضايا الاجتماعية الملحة، مثل التعليم والرعاية الصحية والحفاظ على البيئة.أرقام ذات دلالة٭ 7.026 ملايين دينار صافي الأرباح.٭ 13.4 فلسا ربحية السهم مقارنة بـ 1.1 فلس في 2022.٭ 27.9 مليون دينار إيرادات تشغيلية بنمو 37%.٭ 115.9 مليون دينار حقوق المساهمين.