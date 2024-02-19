كييف: الجيش الأوكراني بات في وضع صعب جداً في مواجهة القوّات الروسيّة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أقرّت كييف الإثنين بأنّ الجيش الأوكراني بات حاليا في وضع "صعب جدا" في مواجهة القوّات الروسيّة التي تشنّ هجمات في شرق أوكرانيا وجنوبها بعد سيطرتها على مدينة أفدييفكا نهاية الأسبوع الماضي.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالته اليوميّة إنّ "الوضع صعب جدا في نقاط عدّة على خطّ الجبهة حيث ركّزت القوّات الروسيّة أكبر عدد ممكن من الاحتياطات. إنّهم يستغلّون تأخّر المساعدات" الغربيّة إلى أوكرانيا.
وأضاف أنّ بلاده تفتقر إلى المدفعيّة وتحتاج إلى دفاع جوّي بقدر ما تحتاج إلى أسلحة بعيدة المدى، معتبرا من جهة ثانية أنّ الحصار الذي يفرضه على الحدود مع بولندا سائقو الشاحنات والمزارعون البولنديّون يُظهر "تآكل التضامن" مع بلاده.
ميدانيا، أوضح الجيش الأوكراني أنّ الجنود الروس انتقلوا إلى الهجوم في الشرق والجنوب بعد سيطرتهم على أفدييفكا التي شكّلت أوّل مكسب كبير لهم منذ استيلائهم على باخموت في مايو 2023.
وفي الجزء الجنوبي من الجبهة، "نفّذ العدوّ 10 محاولات فاشلة ضدّ مواقع قوّات الدفاع (الأوكرانيّة) في قرية روبوتيني"، حسبما قال المتحدّث باسم الجيش الأوكراني في هذه المنطقة دميترو ليخوفي، مضيفا "الوضع هنا متغيّر، العدوّ يُطلق نيرانا كثيفة".
هجمات روسية متعدّدة
ووفقا له، صدّ الأوكرانيّون هجمات شُنّت "بعدد كبير من المركبات المدرّعة"، لكنّ الروس يُهاجمون الآن "بمجموعات صغيرة" مدعومة بمركبات مدرّعة وقوّة جوّية "تعمل بشكل نشِط".
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