كييف: الجيش الأوكراني بات في وضع صعب جداً في مواجهة القوّات الروسيّة

أقرّت كييف الإثنين بأنّ الجيش الأوكراني بات حاليا في وضع "صعب جدا" في مواجهة القوّات الروسيّة التي تشنّ هجمات في شرق أوكرانيا وجنوبها بعد سيطرتها على مدينة أفدييفكا نهاية الأسبوع الماضي.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالته اليوميّة إنّ "الوضع صعب جدا في نقاط عدّة على خطّ الجبهة حيث ركّزت القوّات الروسيّة أكبر عدد ممكن من الاحتياطات. إنّهم يستغلّون تأخّر المساعدات" الغربيّة إلى أوكرانيا.

وأضاف أنّ بلاده تفتقر إلى المدفعيّة وتحتاج إلى دفاع جوّي بقدر ما تحتاج إلى أسلحة بعيدة المدى، معتبرا من جهة ثانية أنّ الحصار الذي يفرضه على الحدود مع بولندا سائقو الشاحنات والمزارعون البولنديّون يُظهر "تآكل التضامن" مع بلاده.

ميدانيا، أوضح الجيش الأوكراني أنّ الجنود الروس انتقلوا إلى الهجوم في الشرق والجنوب بعد سيطرتهم على أفدييفكا التي شكّلت أوّل مكسب كبير لهم منذ استيلائهم على باخموت في مايو 2023.

وفي الجزء الجنوبي من الجبهة، "نفّذ العدوّ 10 محاولات فاشلة ضدّ مواقع قوّات الدفاع (الأوكرانيّة) في قرية روبوتيني"، حسبما قال المتحدّث باسم الجيش الأوكراني في هذه المنطقة دميترو ليخوفي، مضيفا "الوضع هنا متغيّر، العدوّ يُطلق نيرانا كثيفة".



هجمات روسية متعدّدة



ووفقا له، صدّ الأوكرانيّون هجمات شُنّت "بعدد كبير من المركبات المدرّعة"، لكنّ الروس يُهاجمون الآن "بمجموعات صغيرة" مدعومة بمركبات مدرّعة وقوّة جوّية "تعمل بشكل نشِط".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز