الإمارات الثانية عالمياً في توسع رواد الأعمال خارجياً

يحتل رواد الأعمال في دولة الإمارات المرتبة الثانية من حيث احتمالية مزاولة الأعمال على المستوى الدولي، أو توسيع نطاق أعمالهم في الخارج (86%)، وذلك بعد هونغ كونغ (96%) ومتقدمين على نظرائهم العالميين، وذلك وفقاً لتقرير الثروة العالمية لريادة الأعمال الصادر عن بنك ((إتش إس بي سي)).

وشمل ((تقرير ثروة ريادة الأعمال العالمية 2023)) (GEWR) ما يقرب من 1000 من رواد الأعمال في تسعة أسواق بما في ذلك الإمارات والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند والصين، ممن تتراوح قيمة أصولهم القابلة للاستثمار بين مليوني دولار وحتى 20 مليون دولار.

كما كشفت الدراسة أن أصحاب شركات الأعمال التجارية في الإمارات هم من بين أكثر رواد الأعمال ذوي التوجه الدولي حيث يتطلع معظمهم إلى أوروبا (55%) لتوسيع نطاق أعمالهم على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، تليها منطقة الشرق الأوسط (42%)، وأمريكا الشمالية (32%) وآسيا ( 23%). ويعتبر الوصول إلى الاستثمارات المباشرة والفرص العقارية والكفاءة التشغيلية من العوامل الرئيسية التي تدفع رواد الأعمال من أصحاب الثروات العالية لاتخاذ القرارات عندما يتعلق الأمر بتنمية الأعمال على المستوى الدولي.

وقال فرزاد بيليموريا، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة العالمية، للإمارات، لدى بنك ((إتش إس بي سي)) الشرق الأوسط المحدود: ((ليس من المستغرب أن يتمتع رواد الأعمال وأصحاب الشركات العائلية المقيمون في دولة الإمارات بنظرة عالمية. حيث إن الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به الدولة، والسياسات الداعمة لريادة الأعمال، والبنية التحتية المتقدمة، وإمكانية الوصول إلى الأسواق تعتبر عوامل مشجعة لتوسيع نطاق الأعمال على المستوى العالمي، مما يساعد الشركات على تأمين هوامش أرباحها وتعزيز قواعد عملائها)).

كما تعتبر الإمارات أيضاً موطناً لأكبر عدد من رواد الأعمال الباحثين عن الفرص في العالم، تليها الهند. كما أن 64% من رواد الأعمال المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة هم ممن عاشوا متنقلين عالمياً وبمعدل بلدين كحد أدنى وستة بلدان كحد أقصى التي عاشوا فيها كوطن لهم. وبالمقارنة مع ذلك، فإن معظم رواد الأعمال المحليين موجودون في الولايات المتحدة (78%) وفرنسا (65%). ويأتي ثلثا رواد الأعمال في دولة الإمارات من خلفية أصحاب الشركات العائلية.

وعبّر أكثر من نصف المشاركين في التقرير في دولة الإمارات العربية المتحدة (56%) عن رغبتهم باستخدام ثرواتهم في مجالات الأعمال الخيرية والاستثمار المستدام.

وقال ريتشارد فان دير مير، رئيس الخدمات المصرفية التجارية للإمارات لدى بنك ((إتش إس بي سي)) الشرق الأوسط المحدود: ((يمكننا ملاحظة هذا التوجه بشكل واضح عندما نتحدث مع عملائنا في دولة الإمارات. إذ تقوم الشركات والشركات العائلية في دولة الإمارات بتوسيع نطاق أعمالهم بشكل متزايد على المستوى الدولي. وغالباً ما يحدث هذا أولاً ضمن نطاق المنطقة حيث تعتبر السعودية سوقاً رئيسياً وهاماً لتحقيق النمو للأعمال، ولكن غالباً ما يحدث هذا الأمر الآن في مناطق آسيا وأوروبا والأمريكتين. ونحن متحمسون جداً لاغتنام هذه الفرصة والاستفادة منها من شبكة ((إتش إس بي سي)) القوية المنتشرة عبر أكثر من 50 سوقاً)).