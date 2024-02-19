آلية جديدة لصرف الأرباح غير المستلمة لما قبل مارس 2015

في إطار حرص هيئة الأوراق المالية والسلع على استلام المستحقين لأرباحهم غير المستلمة في الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة لفترة ما قبل مارس 2015، أو الأرصدة النقدية بالحسابات الراكدة لدى شركات الوساطة؛ وفي ضوء التنسيق مع الجهات والأطراف ذات العلاقة، أعلنت الهيئة عن بدء استقبال طلبات صرف تلك المستحقات بما يلبي احتياجات المستثمرين الكرام ويضمن تقديم خدمات سريعة تلبي توقعاتهم وذلك وفقاً للقنوات والإجراءات التالية:

وتشمل الإجراءات أولاً: بالنسبة لخدمة صرف الأرباح غير المستلمة من المساهمين في الشركات المساهمة: قامت الهيئة بتعيين بنك أبوظبي الأول ليتولى تقديم خدمات صرف الأرباح غير المستلمة لمساهمي الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة للفترة ما قبل مارس 2015، وسيقوم البنك باستقبال طلبات الصرف من خلال البريد الإلكتروني والهاتف وفروع البنك.

ويتوجب على مقدم طلب صرف الأرباح توفير المستندات والبيانات التي تشمل صورة الهوية الإماراتية (للمواطنين / المقيمين في الدولة)، وصورة جواز السفر (لغير المواطنين)، وصورة خلاصة القيد (لمواطني دولة الإمارات)، وشهادة من البنك توضح رقم حساب المساهم والـ IBAN، وشهادات الأسهم أو دعوات الجمعيات العمومية أو أي مستندات أخرى تثبت ملكيته للأسهم واستحقاقه للأرباح في حال توفرها، ورقم المستثمر في السوق المعني (إن وجد).وفي حال كان المساهم شخصاً اعتبارياً، فيتوجب إرفاق نسخة من الرخصة التجارية وصورة من التفويض بالتوقيع، بالإضافة إلى صورة من جواز السفر وبطاقة الهوية للمفوض بالتوقيع.

في حال كان مقدم الطلب وكيلاً عن المساهم أو الورثة، فيتوجب إرفاق وكالة/ شهادة حصر إرث صادرة ومعتمدة من الجهات المختصة داخل الدولة، أما إذا كانت الوكالة صادرة من خارج الدولة فيجب أن تكون مصدقة من سفارة دولة الإمارات في دولة الإصدار ووزارة الخارجية لتلك الدولة ووزارة الخارجية بدولة الإمارات. وتحديد وسائل وأرقام التواصل الخاصة بمقدم الطلب.

وسيقوم وكيل الدفع بتحويل الأرباح إلى حساب المساهم خلال 5 أيام عمل من تقديم الطلب وبعد استكمال كافة المستندات والبيانات المطلوبة، كما سيقوم بإرسال رسالة نصية قصيرة (SMS) على الهاتف المتحرك للمساهم لإشعاره بتحويل الأرباح.

الحسابات الراكدة

أما ثانياً: بالنسبة لخدمة صرف مبالغ الحسابات الراكدة لدى شركات الوساطة المرخصة القائمة، فعلى المستثمر تقديم الطلب لشركة الوساطة المرخصة مرفقاً به المستندات والبيانات التي تشمل صورة من بطاقة الهوية (للمواطنين / المقيمين في الدولة)، وصورة من جواز السفر (لغير المواطنين)، وشهادة من البنك توضح رقم حساب المساهم والـ IBAN، وكشف الحساب لدى الشركة أو السوق المعني أو أي مستند آخر يوضح الرصيد المستحق له (إن وجد)، ونسخة من اتفاقية فتح الحساب الموقعة مع الشركة (إن وجدت)، ورقم المستثمر في السوق المعني.

وفي حال كان المستثمر شخصاً اعتبارياً، فيتوجب إرفاق نسخة من الرخصة التجارية وصورة من التفويض بالتوقيع، بالإضافة إلى صورة من جواز السفر وبطاقة الهوية للمفوض بالتوقيع.

وفي حال كان مقدم الطلب وكيلاً عن المستثمر أو الورثة، فيتوجب إرفاق وكالة/ شهادة حصر إرث صادرة ومعتمدة من الجهات المختصة داخل الدولة، أما إذا كانت الوكالة صادرة من خارج الدولة فيجب أن تكون مصدقة من سفارة دولة الإمارات في دولة الإصدار ووزارة الخارجية لتلك الدولة ووزارة الخارجية بدولة الإمارات.

وتحديد وسائل وأرقام التواصل الخاصة بمقدم الطلب.

وتتحقق الشركة من وجود الرصيد النقدي المستحق للمستثمر، ثم تقوم بإحالة الطلب إلى الهيئة، وتقوم الهيئة بدراسة الطلب وتحويل الأرباح للمستثمر خلال 5 أيام عمل من استكمال كافة المستندات والبيانات المطلوبة.

الوساطة الملغاة

بالنسبة لشركات الوساطة التي تم إلغاء ترخيصها (المغلقة)، فعلى المستثمر تقديم الطلب مباشرة إلى الهيئة مرفقاً به كافة المستندات الموضحة أعلاه، من خلال القنوات الخدمة الرقمية في موقع الهيئة والبريد الإلكتروني ومركز الاتصال.