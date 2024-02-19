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2.83 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

2/19/2024 7:19:40 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 2.83 مليار درهم، عبر 925 صفقة.

وشملت التصرفات 642 مبايعة بقيمة 2.32 مليار درهم، منها 51 مبايعة لأراض، و514 مبايعة لوحدات سكنية و77 مبايعة لمبانٍ.

وتصدرت صفقة بيع قطعة أرض في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني أهم المبايعات بقيمة بلغت 691 مليون درهم، على مساحة 10,6 ملايين قدم مربعة، ليصل سعر القدم إلى 65 درهماً. وشهد السوق أيضاً بيع قطعة أرض بقيمة 47.7 مليون درهم في منطقة الإمارات ليفينغ، كما تم بيع شقة في نخلة جميرا بقيمة 21 مليون درهم. وسجلت الرهون 447.7 مليون درهم عبر 257 معاملة، منها 35 رهناً لأراض، و193 رهناً لوحدات سكنية، و29 رهناً لمبانٍ، أهمها رهن أرض في دبي مارينا بقيمة 71.5 مليون درهم، وأخرى تجارية في منطقة المركز التجاري 1 بقيمة 50 مليون درهم. وتم تسجيل 26 هبة بقيمة 60.6 مليون درهم، كان أهمها لأرض تجارية في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 10.2 ملايين درهم.

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