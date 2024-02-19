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الإمارات تقترب من الخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي

2/19/2024 7:19:40 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تتأهب الإمارات للخروج من القائمة الرمادية، لمجموعة العمل المالي (FATF) هذا الأسبوع، بعد التقدم الكبير، الذي أحرزته لاستيفاء المعايير والشروط العالمية.

وأجرى مقيمون من فريق العمل المعني بالإجراءات المالية ((فاتف))، ومقره باريس زيارة ميدانية للإمارات الشهر الماضي، لمتابعة خطة العمل والتقدم الكبير، الذي تم تحقيقه في متطلبات الشفافية المالية ومكافحة التمويل غير المشروع.

وبحسب وكالة ((بلومبرغ)) للأنباء تابع الفريق خطة عمل الإمارات تمهيداً لرفعها من القائمة الرمادية، بعد تقدمها في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وفرض عقوبات على المؤسسات المالية غير الملتزمة بمعايير الشفافية المالية، لافتة إلى أنه من المتوقع خروج الإمارات من القائمة، خلال اليوم الأخير للاجتماع العام لمجموعة العمل المالي في باريس 23 الجاري. ويتطلب الخروج من القائمة الرمادية الحصول على تصويت أغلبية كبيرة من أعضاء مجموعة العمل المالي على أن الدولة حققت تقدماً كافياً، منذ بدء فترة التقييم، وتضم المجموعة نحو 40 عضواً.

ونقلت ((بلومبيرغ)) تأكيد أحد المسؤولين الإماراتيين على التزام الإمارات بمكافحة التمويل غير المشروع، ومواصلة تحسين فعالية نظم العمل المحلية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية. وفرضت الإمارات غرامات بنحو 250 مليون درهم (68 مليون دولار) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023، بزيادة بأكثر من 3 أضعاف الغرامات المفروضة، خلال العام 2022، فيما نفذت وزارة الاقتصاد 3173 جولة تفتيشية بين يناير وأكتوبر من العام الماضي، أسفرت عن توقيع غرامات مالية على 284 منشأة بقيمة 91.5 مليون درهم، لعدم امتثالها للمعايير والضوابط، وبما يحقق الاستقرار والسلامة المالية، ويواكب أفضل الممارسات العالمية.

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