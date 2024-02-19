منشأة لمكونات السيارات المصنوعة من الألومنيوم في «كيزاد»

أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي– مجموعة ((كيزاد))، أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في الإمارات، أمس، توقيع اتفاقية مساطحة مع شركة ((أوتوموتيف بريسيشن تكنولوجي))، إحدى شركات مجموعة الغرير، لتطوير منشأة لإنتاج مكونات السيارات المصنوعة من الألومنيوم.

وبموجب الاتفاقية ستبدأ شركة ((أوتوموتيف بريسيشن تكنولوجي)) تطوير منشأتها الصناعية المتطورة في ((كيزاد)) على مساحة 30 ألف متر مربع، بالقرب من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم. ومن المقرر بحسب الخطة أن يبدأ تشغيل المنشأة الجديدة في أوائل عام 2025.

حضر مراسم توقيع الاتفاقية عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رفقة عدد من كبار المسئولين بالوزارة، ومجموعة الغرير وشركة ((أوتوموتيف بريسيشن تكنولوجي)). وقال عمر السويدي: ((ينسجم توقيع اتفاقية التعاون بين ((كيزاد)) ومجموعة الغرير، مع جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للنهوض بالقطاع الصناعي الوطني وتحفيز الاستثمار في القطاع)).