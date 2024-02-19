Tuesday, 20 February 2024 04:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منشأة لمكونات السيارات المصنوعة من الألومنيوم في «كيزاد»

2/19/2024 7:19:40 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي– مجموعة ((كيزاد))، أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في الإمارات، أمس، توقيع اتفاقية مساطحة مع شركة ((أوتوموتيف بريسيشن تكنولوجي))، إحدى شركات مجموعة الغرير، لتطوير منشأة لإنتاج مكونات السيارات المصنوعة من الألومنيوم.

وبموجب الاتفاقية ستبدأ شركة ((أوتوموتيف بريسيشن تكنولوجي)) تطوير منشأتها الصناعية المتطورة في ((كيزاد)) على مساحة 30 ألف متر مربع، بالقرب من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم. ومن المقرر بحسب الخطة أن يبدأ تشغيل المنشأة الجديدة في أوائل عام 2025.

حضر مراسم توقيع الاتفاقية عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رفقة عدد من كبار المسئولين بالوزارة، ومجموعة الغرير وشركة ((أوتوموتيف بريسيشن تكنولوجي)). وقال عمر السويدي: ((ينسجم توقيع اتفاقية التعاون بين ((كيزاد)) ومجموعة الغرير، مع جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للنهوض بالقطاع الصناعي الوطني وتحفيز الاستثمار في القطاع)).

MENAFN19022024000110011019ID1107872258

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث