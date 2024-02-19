سيدة تعثر على مسمار في وجبة رحلة طيران

عثرت سيدة على مسمار في ساندويتش قُدِّم لها على متن طائرة أثناء رحلة عمل إلى مدينة تشيناي في الهند.

وأوضحت جيوتي راوتيلا، التي شاركت تجربتها المأساوية على وسائل التواصل الاجتماعي، أنها فوجئت بمسمار في شطيرة سبانخ كانت تتناولها على متن رحلة طيران «إندي جو»، وذلك حسبما أفاد موقع صحيفة «ذي إندبندنت» ‏البريطانية.

وقالت راوتيلا إنها كانت على وشك الانتهاء من تناول شطيرة السبانخ والذرة عندما شعرت بحلقة ضيقة علقت بأسنانها تصدر صوت نقر حاداً، لتكتشف حينها أن مسماراً في حشوة الساندويتش.

وفي بيان رسمي، قالت شركة طيران «إندي جو»: «لم يتم الإبلاغ عن المشكلة على متن الطائرة»، معربةً عن أسفها للإزعاج الذي سببته للراكبة.