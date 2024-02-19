سيدة تعثر على مسمار في وجبة رحلة طيران

(MENAFN
- Al-Bayan)
عثرت سيدة على مسمار في ساندويتش قُدِّم لها على متن طائرة أثناء رحلة عمل إلى مدينة تشيناي في الهند.
وأوضحت جيوتي راوتيلا، التي شاركت تجربتها المأساوية على وسائل التواصل الاجتماعي، أنها فوجئت بمسمار في شطيرة سبانخ كانت تتناولها على متن رحلة طيران «إندي جو»، وذلك حسبما أفاد موقع صحيفة «ذي إندبندنت» البريطانية.
وقالت راوتيلا إنها كانت على وشك الانتهاء من تناول شطيرة السبانخ والذرة عندما شعرت بحلقة ضيقة علقت بأسنانها تصدر صوت نقر حاداً، لتكتشف حينها أن مسماراً في حشوة الساندويتش.
وفي بيان رسمي، قالت شركة طيران «إندي جو»: «لم يتم الإبلاغ عن المشكلة على متن الطائرة»، معربةً عن أسفها للإزعاج الذي سببته للراكبة.
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