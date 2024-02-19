تعاون بين الإمارات وليتوانيا في النظم الغذائية المستدامة والاستثمار الزراعي

وقّعت وزارة التغير المناخي والبيئة، أمس، مذكرة تفاهم مع وزارة الزراعة في جمهورية ليتوانيا، بشأن التعاون في تطوير النظم الغذائية المستدامة، ودعم التبادل الزراعي والغذائي والاستثمار في قطاع الزراعة.

وقّع مذكرة التفاهم محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وفيتينيس تومكوس نائب وزير الزراعة الليتواني، وذلك في مقر الوزارة بدبي.

ويأتي التعاون في إطار العديد من الاهتمامات الزراعية المشتركة بين وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الزراعة في جمهورية ليتوانيا، ويرتكز حول تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في الزراعة العضوية، والنظم الغذائية المستدامة، والزراعة الذكية مناخياً، وسلامة الغذاء، والصحة النباتية، والحيوانية.

وأكد محمد سعيد النعيمي سعي الوزارة الدائم نحو التعاون مع مختلف الجهات المعنية في العالم، لا سيما في ما يتعلق بالزراعة الحديثة، ونظم الغذاء المستدامة، وتبادل المعرفة والخبرات، من أجل تعزيز الأمن الغذائي الوطني، مشيراً إلى أن الإمارات تمتلك قطاعاً زراعياً وغذائياً واعداً، يطبق أحدث التقنيات والممارسات المستدامة لزيادة الإنتاج الغذائي المحلي، والارتقاء بكامل سلاسل القيمة الغذائية.

وقال: ((سعداء بالتعاون مع وزارة الزراعة في جمهورية ليتوانيا، ونستهدف المضي قدماً في تبادل الخبرات الزراعية بما يفيد الطرفين. وهو ما يأتي في إطار حرصنا على توظيف نظم الغذاء، لإيجاد حلول لتحديات المناخ والأمن الغذائي في الوقت نفسه)).

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