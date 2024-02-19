«سوذبيز دبي» تكتب «رسالة حب إلى بيروت» 26 الجاري

تنظم ((سوذبيز دبي)) معرض ((رسالة حب إلى بيروت)) في ((قرية البوابة)) بمركز دبي المالي العالمي من 26 فبراير الجاري إلى 1 مارس المقبل.

ويشارك في المعرض، كوكبة من الفنانين منهم: إيتيل عدنان، محمود سعيد، عارف الريّس، نبيل نحّاس، صليبا الدويهي، بول غيراغوسيان، أوغيت كالان، هيلين الخال، سيسي سرسق، منى السعودي، سلوى روضة شقير.

ويضمّ المعرض لوحات فنية متنوعة الأفكار تروي جمال لبنان ومحطات مهمة في تاريخه، ويشمل المعرض أيضاً قطعاً مميّزة من مزاد سوذبيز لفنون العالم الإسلامي والهند.

وقال ألكسندرا روي، رئيسة قسم مبيعات فن الشرق الأوسط في القرن العشرين، سوذبيز: ((لطالما كان لبنان موطناً لمجتمع فني له مساهمات قيّمة في المشهد الثقافي، سواءً من الفنانين اللبنانيين الذين رسموا مناظره الطبيعية الجميلة وهندسته المعمارية العريقة، أو الذين درسوا وعملوا في بيروت. لقد أردنا أن نخصّص منبراً لاختبار ثراء هذه الثقافة وهذا التاريخ، وتسليط الضوء على لبنان كمكان للسحر والإلهام. ومن خلال القيام بذلك، أردنا إثارة حوارات جديدة بين الثقافات وسط الطلب العالمي المتزايد على أعمال هؤلاء الفنانين)).

من جهتها، قالت كاتيا نونو بويز، رئيسة دار سوذبيز في الإمارات العربية المتحدة: ((إحدى أعظم سمات دبي هي أنها بوتقة الانصهار، حيث يجتمع عشاق الفن من جميع أنحاء العالم ويتناقشون ويشقون مسارات جديدة. ومن المناسب بالتالي، نظراً لهذه الروابط الثقافية الوثيقة، أن نحتفل بمجال فني آخر في المنطقة يعدّ في حد ذاته نقطة جذب للإبداع)).

وتابعت: ((بيروت مدينة ينتشر فيها الفن في كل مكان، وتتمتع كل بقعة منها بثقافتها الفريدة وماضيها، حيث يمكنك تتبع تاريخ العديد من كبار الفنانين في الشرق الأوسط. وفي ربيع هذا العام، سوف تحتفل سوذبيز بالمشهد الثقافي الغني والفنانين الرواد في لبنان)).