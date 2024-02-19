«بالعربي» تبرم شراكات استراتيجية مع وزارة الخارجية «وكهرباء دبي» وجهات عدة

تواصل مبادرة ((بالعربي))، التي أطلقتها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في العام 2013، مسيرتها الحافلة بالنجاح والتميز على صعيد تعزيز انتشار اللغة العربية ودعم استخدامها من قبل الأجيال الشابة، حيث أُطلقت المبادرة بهدف تشجيع العرب على استخدام لغتهم الأم على الشبكة العنكبوتية والإسهام في زيادة المحتوى العربي عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأبرمت مبادرة ((بالعربي))، التي تندرج ضمن جهود المؤسسة لتعزيز دور اللغة العربية في المجالات المختلفة، شراكات استراتيجية مع كل من وزارة الخارجية وهيئة كهرباء ومياه دبي و((العين الإخبارية)) و((نبض)) وقناة ((TeN)) و((قناة الغد)) و((Entrepreneur بالعربية)) و((شركة أبوظبي الوطنية للتأمين)) و((نيو ديجيتال سلوشنز))، من بين جهات أخرى.

صون للهوية

وأكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، أن مبادرة ((بالعربي)) تُعد مبادرة استراتيجية رائدة تعكس الجهود المشتركة للمحافظة على اللغة العربية وتعزيز دورها كوسيلة حيوية للتواصل والتفاهم في العالم الحديث، لافتة إلى أن صون لغة الضاد جزء أساسي من صون هوية العالم العربي وثقافته، وهذه المبادرة خطوة مهمة لترسيخ استخدام اللغة العربية في مختلف المجالات والمستويات.

وأضافت معاليها: مبادرة ((بالعربي)) ليست مجرد شراكة للتعاون، بل هي أيضاً استراتيجية فعالة لاستدامة الهوية والتراث العربيين، وتعميق التواصل بين شعوب الدول العربية والحضارات العالمية الأخرى، ومن خلال التركيز على استخدام اللغة العربية في العلاقات الدولية ومع المؤسسات العالمية، تسهم هذه المبادرة في إعلاء شأن الهوية العربية ومكانتها على الساحة الدولية.

بدوره، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: ((يسعدنا أن نكون الراعي الرئيس لمبادرة ((بالعربي))، التي تدعم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لاستئناف الحضارة في العالم العربي، وتسهم في تحقيق مساعي دولة الإمارات العربية المتحدة في المحافظة على اللغة العربية، لغة القرآن الكريم، والحاضنة لهويتنا الوطنية وتاريخنا وتراثنا الأصيل. وفي إطار الدور المجتمعي للهيئة، نعتبر الاهتمام باللغة العربية مسؤولية وطنية، وأحد العوامل الأساسية لدعم الهوية الوطنية وتعزيز مقوماتها، وترسيخ دعائم مجتمع متلاحم معتز بهويته وانتمائه)).

وأضاف معاليه: نتعاون مع العديد من المؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص لترسيخ بيئة معرفية داعمة لتطلعات قيادتنا الرشيدة في تنشئة جيل متفوق وتنمية روح الثقافة والقراءة والمعرفة لدى أفراد المجتمع وتعزيز اقتصاد المعرفة في دبي، وأود أن أشيد بجهود مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة لدورها الفاعل في إطلاق المبادرات الرائدة التي تهدف إلى نشر وتوطين المعرفة والنهوض باللغة العربية وترسيخ مكانة دولة الإمارات كعاصمة للمحتوى والثقافة والمعرفة.

تنمية الدور المعرفي

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: ((نؤكد أهمية عقد شراكات مع مختلف الجهات بصفتها عنصراً أساسياً لنجاح المبادرة. وتؤدي هذه الشراكات دوراً جوهرياً في تحقيق انتشار أوسع وتأثير أكبر لهذه المبادرة، كما تسهم الشراكات في تنمية الدور المعرفي للغة العربية لدى قطاع واسع من المجتمع العربي والدولي، ما يرسخ مكانتها لغة عالمية قادرة على مواكبة علوم العصر وتطوراته، وستواصل المبادرة دورها في تعزيز مكانة اللغة العربية في القطاعات المختلفة وخاصة حضورها في المنصات الرقمية)).

من جانبه، قال أحمد سعيد العلوي، رئيس تحرير ((العين الإخبارية)): إن أهمية اللغة العربية تنبع من كونها جسراً للتواصل ونقل المعرفة بين الأجيال ووسيلة لتعزيز الهوية الثقافية، ما يحتم الالتزام بدعمها والحفاظ عليها عبر تقديم محتوى إعلامي يليق بعراقتها.