دورة المكتبات في «جمعة الماجد» تختتم فعالياتها

(MENAFN
- Al-Bayan)
اختتم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، الجمعة الماضية، الدورة التأهيلية الـ 18 في علم المكتبات والمعلومات، والتي عُقِدت من 6 فبراير الجاري حتى 16 منه، في مقر المركز بدبي، بمشاركة 30 متدرباً ومتدربة من مختلف المؤسسات، والذين نالوا شهادات التخرج في الدورة. هدفت الدورة إلى تدريب العاملين في المكتبات ومراكز المعلومات على بناء وتنمية المقتنيات، وفهم نظام الإهداء والتبادل، وغيرها من المهارات.
بدأ حفل الختام بكلمة لمعالي جمعة الماجد، رئيس المركز، ألقاها عبر الهاتف، شكر فيها المشاركين على التزامهم بحضور الدورة، وحرصهم على الاستفادة منها، وقال: ((أبارك لكم التخرج في هذه الدورة. واكتسابكم المهارات الأساسية لفهرسة الكتب والدوريات، وإضافة معرفة جديدة إلى معارفكم. و إنني أؤمن بأن المعرفة حق للبشرية، كما أن الكتاب حق للبشرية لا لمن يملكه. ومنذ اليوم الأول أخذ المركز على عاتقه تقديم يد العونِ، خدمة للعلم وأهله أينما كانوا)).
وفي ختام الحفل وزَع الدكتور محمد كامل جاد، مدير عام المركز، شهادات التخرج على المشاركين وعلى فريق العمل الذي شارك في التدريب.
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