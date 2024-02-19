دورة المكتبات في «جمعة الماجد» تختتم فعالياتها

اختتم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، الجمعة الماضية، الدورة التأهيلية الـ 18 في علم المكتبات والمعلومات، والتي عُقِدت من 6 فبراير الجاري حتى 16 منه، في مقر المركز بدبي، بمشاركة 30 متدرباً ومتدربة من مختلف المؤسسات، والذين نالوا شهادات التخرج في الدورة. هدفت الدورة إلى تدريب العاملين في المكتبات ومراكز المعلومات على بناء وتنمية المقتنيات، وفهم نظام الإهداء والتبادل، وغيرها من المهارات.

بدأ حفل الختام بكلمة لمعالي جمعة الماجد، رئيس المركز، ألقاها عبر الهاتف، شكر فيها المشاركين على التزامهم بحضور الدورة، وحرصهم على الاستفادة منها، وقال: ((أبارك لكم التخرج في هذه الدورة. واكتسابكم المهارات الأساسية لفهرسة الكتب والدوريات، وإضافة معرفة جديدة إلى معارفكم. و إنني أؤمن بأن المعرفة حق للبشرية، كما أن الكتاب حق للبشرية لا لمن يملكه. ومنذ اليوم الأول أخذ المركز على عاتقه تقديم يد العونِ، خدمة للعلم وأهله أينما كانوا)).

وفي ختام الحفل وزَع الدكتور محمد كامل جاد، مدير عام المركز، شهادات التخرج على المشاركين وعلى فريق العمل الذي شارك في التدريب.