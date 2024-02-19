«الشارقة للكتاب» تناقش آفاق صناعة النشر العالمية في «معرض نيودلهي»

شاركت هيئة الشارقة للكتاب في معرض نيودلهي الدولي للكتاب 2024، الذي نظمه الصندوق الوطني للكتاب في الهند من 10 18- فبراير الجاري، في ميدان براغاتي في العاصمة الهندية، حيث تسعى الهيئة من خلال مشاركتها في المعرض، الذي يعد واحداً من أهم المنصات الثقافية والمعرفية في آسيا، إلى بحث فرص التعاون والعمل المشترك مع عدد من المؤسسات الثقافية في الهند والدول المشاركة، وتعزيز التبادل الثقافي والمعرفي مع نخبة من ممثلي كبرى دور النشر من مختلف أنحاء العالم.

وشهد جناح هيئة الشارقة للكتاب في معرض نيودلهي الدولي للكتاب 2024 إقبالاً كبيراً من الزوار، الذين أبدوا اهتماماً بالكتب العربية المترجمة إلى اللغة الهندية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي تتناول جوانب مختلفة من تاريخ المنطقة وعلاقاتها مع مختلف دول العالم.

اجتماعات

واجتمع وفد هيئة الشارقة للكتاب خلال مشاركته في معرض نيودلهي الدولي للكتاب 2024 مع عدد من المسؤولين والمنظمين والمشاركين في المعرض، وتم عقد لقاءات مع كبرى دور النشر في الهند والعالم لتعزيز التبادل الثقافي وبيع وشراء الحقوق والتعاون في مجالات الإبداع والترجمة والتوزيع، بما يعزز جسور التواصل العالمي من خلال القراءة بمختلف اللغات.

وخلال مشاركتها في معرض نيودلهي الدولي للكتاب، أجرت هيئة الشارقة للكتاب عدة لقاءات مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بقطاع النشر في الهند والعالم.

علاقات تاريخية

وقال أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب: ((يعبّر حضور الشارقة في معرض نيودلهي الدولي عن التأثير العالمي للمشروع الثقافي والحضاري للإمارة بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإبرازه أمام القراء والجمهور من جمهورية الهند الصديقة من جهة، ومن ناحية أخرى فإنها تأتي ترجمة للعلاقات التاريخية والثقافية الراسخة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة مع الهند)).

وأضاف: ((يعد معرض نيودلهي الدولي للكتاب من أهم المحطات التي تركز عليها الهيئة في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الحضور الثقافي والمعرفي للإمارات والعالم العربي على الساحة الدولية، إذ نؤمن بأن الكتاب سيظل خير سفير للتواصل والحوار بين الشعوب والأمم، وأفضل صلة وصل بين المجتمعات، وأقوى وسيلة لنشر القيم الإنسانية والحضارية التي تسعى إليها الشارقة والإمارات والمجتمع الدولي)).

أحمد العامري:

الكتاب خير سفير للتواصل والحوار بين الشعوب والأمم