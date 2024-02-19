«التنوع» جوهر «ليالي الفن» بدبي مارس المقبل

تعود مجدداً أمسيات ((ليالي الفن)) في مركز دبي المالي العالمي، إحدى فعاليات أجندة دبي الثقافية في نسختها السابعة عشرة، يومي 7 و8 مارس المقبل؛ إذ يقدم المركز دعوة مفتوحة للفنانين لاغتنام الفرصة والاستفادة من هذه المنصة الفنية والثقافية الرائدة، لعرض أعمالهم في قلب وجهة المعارض الفنية الأشهر في دبي، وبحضور أهم الأسماء الفاعلة في عالم الفن والمعارض الفنية.

ونظراً للمكانة المتميزة التي يتمتع بها مركز دبي المالي العالمي وجهة رائدة وجاذبة للأعمال الفنية الهادفة ومواكبته أهم التوجهات العالمية السائدة والمؤثرة في القطاع، يواصل الحدث المُرتقب اكتساب أهمية متميزة مرسخاً مكانته بين الأحداث الفنية بالجمع بين العديد من الفنانين المحليين والعالميين، وتحتفي النسخة السابعة عشرة من الفعالية بمفهوم ((التنوع)) بتشجيع الفنانين على استعراض إبداعاتهم باستخدام وسائط مختلفة ومن دون أي قيود بالنسبة للموضوعات المختارة.

ويمكن للفنانين المحليين والعالميين من مختلف الأعمار والخلفيات الثقافية مشاركة أفضل أعمالهم، مرفقة بلمحة مختصرة وتفصيلات عن كل عمل مع الصور، ويمكن تقديم الأعمال بأشكال فنية مختلفة، سواء كانت من فئة الفنون البصرية أو الرسم أو النحت أو التصوير الفوتوغرافي أو التصميم أو الجداريات أو الأفلام الفنية، كما يمكن للمشاركين الانضمام إلى ورش العمل التفاعلية وحلقات النقاش وفنون الطهي والعروض الموسيقية المُقامة في الفعالية.