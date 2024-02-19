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«دبي للثقافة» تعزز تواصلها المجتمعي عبر منصة 04

2/19/2024 7:19:37 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت هيئة الثقافة والفنون بدبي ((دبي للثقافة)) تلقيها أكثر من 300 طلب عبر منصة 04 التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بهدف تعزيز مشاركة المتعاملين في تحسين الخدمات التي تقدمها دوائر حكومة دبي، والتعرف إلى آرائهم وتقديم حلول للتحديات التي تواجههم إلى جانب تبنّي أفكارهم واقتراحاتهم المختلفة.

وتقوم فرق عمل ((دبي للثقافة)) بدراسة وتحليل قائمة الاقتراحات والملاحظات التي تلقتها عبر المنصة من مارس من سنة 2023 وحتى نهاية يناير الماضي، بهدف التعرف إلى متطلبات الجمهور وتبني الأفكار النوعية التي تسهم في تطوير منظومة العمل، انطلاقاً من حرص الهيئة على إيجاد بيئة إبداعية مستدامة قادرة على رفع مستوى رضا أفراد المجتمع والمبدعين والفنانين وأصحاب المواهب، وزيادة نسبة سعادة المتعاملين وزوار أصولها ومرافقها المختلفة.

ودعت الهيئة الجمهور لمواصلة استخدام منصة 04 والاستفادة منها في تقديم الاقتراحات والملاحظات المختلفة التي تساعد على تعزيز ودعم جهود ((دبي للثقافة)) الهادفة إلى تحسين ورفع مستوى جودة الحياة الثقافية والاجتماعية للمتعاملين وتواصلها الدائم معهم، وهو ما يتناغم مع أولوياتها القطاعية ويصب في إطار مسؤوليتها المجتمعية.

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