«جائزة حمدان بن محمد للتصوير» تنشر الصور الفائزة في مسابقات «إنستغرام»

نشرت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، من خلال موقع الجائزة الرسمي، باقات من الصور الفائزة بعدد من المسابقات المطروحة عبر منصة ((هيبا)) على ((إنستغرام))، وهي مسابقات ((نقاء))، ((قبائل))، ((زهور))، ((قصتي)).

وكعادتها، تلقّت الجائزة آلاف المشاركات من مجتمعات المصورين الهواة والمحترفين، وشَهِدَت قائمة الفائزين حضوراً تنافسياً من مصوري شرق آسيا، بلغ 10 فائزين، أما الإبداع الفوتوغرافي العربي، فنجح بحجز 6 مراكز من الكويت ومصر والأردن واليمن والجزائر، كما كشفت القائمة عن وجود فائزتين مبدعتين من المكسيك وسلوفينيا. جميع الفائزين حصلوا على الميدالية التقديرية الخاصة بالجائزة، بجانب نشر صورهم وأسمائهم على الحساب الرسمي للجائزة على إنستغرام HIPAae.

وقال الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث: سعداء بإهداء مجتمعات المصورين طاقةً إيجابيةً باعثةً على السعادة والأمل، من خلال باقات جميلة من الصور المميزة، المستحقة للفوز والتكريم في عدد من المسابقات التي تطلقها ((هيبا)) على منصة إنستغرام، وتشهد شعبية ورواجاً كبيرين في أوساط المصورين، خاصة المبتدئين وأصحاب التجارب الجديدة.

ننظرُ بتفاؤل تجاه تطوّر الأعمال الفنية المُشاركة من الشرق الأوسط، كَمَّاً ونوعاً، فهذا يعكس حالةً من التطوّر الثقافيّ للمصورين في المنطقة. نبارك للفائزين والمشاركين أيضاً بأعمال تحمل بصمات فناني المستقبل، وننصح المواظبين على المشاركة، بضرورة التثقيف الدائم والاطلاع على كل جديد، والمشاركة في النسخ القادمة بنيّة تحقيق الفوز.

وضمت قائمة الفائزين في مسابقة ((نقاء))، باسمة المطر من الكويت، سعود فهد العتيبي من الكويت، محمود جمال الشامي من مصر، شارمين احسن من بنغلاديش، صالح محمد عاصف من بنغلاديش.

ومن الفائزين بمسابقة ((القبائل)): فارس بن سليم من اليمن، إسماعيل عبد المطلب من إندونيسيا، جوليادين كوسوارا من إندونيسيا، داني الفاتشري من إندونيسيا، سوجيارتو سوجيارتو من إندونيسيا.

أما الفائزين بمسابقة ((زهور))، فهم: عابد قاسم عبد الجليل من الأردن، أنجشومان بول من الهند، مادوميتا شاترجي من الهند، هادي دغنابور من إيران، ميا هرجوني من إندونيسيا.

وضمت قائمة الفائزين بمسابقة ((قصتي)): كريتر أحمد من الجزائر، هادي ديكانبور من إيران، مارك أنتوني أكتاي من الفلبين، أندريا رافناك من سلوفينيا، ماريا إيلين مونوز بونيلا من المكسيك.

وقالت المصورة الكويتية باسمة المطر، عن صورتها الفائزة في مسابقة ((نقاء)): التقطتُ الصورة في مدينة ((سفالبارد)) النرويجية، والتي تُعتبر أقصى مدينة مأهولة بالسكان في شمالي الكرة الأرضية. رحلة البحث عن الثعلب القطبي بالقطب الشمالي ليست بالأمر السهل، حيث كانت درجة الحرارة 30 تحت الصفر، وكثافة الثلوج تعيق حركتنا أثناء المسير.

البحث عن الثعلب أشبه بالبحث عن إبرة وسط كومة قش، كونه حيواناً خجولاً وحذراً جداً، ولديه قدرة تخفٍ هائلة، بسبب لون فرائه ناصع البياض، المندمج مع لون البيئة الثلجية. بعد مرور ثلاثة أيام من البحث، فوجئتُ بمشاهدته على الشريط الساحلي، وهو يبحث عن الأسماك النافقة.. اقتربتُ منه بهدوء، ووثّقتُ لقائي الأول به.

وتابعت: هذا فوزي الأول، وكان خبر الفوز ذا تأثير ساحر بالنسبة لي، وتقدير هيبا لعملي، يمنحني حافزاً عظيماً للاستمرارية، وجرعةً ضخمة من الثقة في شغفي بتوثيق الحيوانات البرية في بيئتها الطبيعية، والعمل على تطوير السويّة الاحترافية أكثر. رسالتي هي المساهمة بحماية الحياة البرية، والتشجيع على بيئة مستدامة لصحة الإنسان والحيوان.

من جهته، قال المصور الأردنيّ عابد قاسم عبد الجليل، عن صورته الفائزة في مسابقة ((زهور)): فكرة الصورة بدأت بمحاولة تصوير قطرات الماء باستخدام مصدر إضاءة واحد، بواسطة Softer لتلطيف الإضاءة، ورش الوردة الحمراء بواسطة بخاخ للماء، وبعد عدة محاولات، نجحتُ بإيصال الفكرة بأدواتٍ بسيطة.

وأضاف: شعور الفوز كان غامراً وجميلاً، أدخلني بحالة من الفرح، بحيث أخبرت جميع زملائي في المستشفى بخبر الفوز، وتلقيت التهاني والتبريكات منهم، وقمت بنشر خبر الفوز على كل حساباتي الاجتماعية.

من جانبه، قال المصور اليمنيّ فارس بن سليم، عن صورته الفائزة في مسابقة ((قبائل)): التقطتُ الصورة في وادي حضرموت في اليمن، وتحديداً في مدينة ((تريم)) عام 2021.

يمتلك الزيّ التراثي قيمة ثقافية وتاريخية، كتعبيرٍ ماديّ عن الهوية الثقافية والتقاليد العريقة. لاحظتُ أن الزي التراثي الحضرمي، بدأ يندثر بشكل تدريجي، لذا، من دور الصورة منع اندثاره، وتعزيز الوعي والتثقيف بشأن قيمته الثقافية والتاريخية.

وتابع: سبق لي الفوز في عدة مسابقات محلية، لكن الفوز في هيبا استثنائي ومميز بالنسبة لي، ويحوي كمية مشاعر مختلطة من الفخر والفرح، إنجازٌ كبير أن تفوز بإحدى مسابقات هيبا، خاصةً أن المشاركين من جميع أنحاء العالم، إنه شعور حقاً لا يُوصف.