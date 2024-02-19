«آرتي ميوزيوم دبي».. روائع الفنون تعانق ألق التكنولوجيا

افتتح ((آرتي ميوزيوم دبي))، معرض ومتحف الفنون الرقمية، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، أمس، أبوابه رسمياً أمام الجمهور، في دبي مول.

وسيتمكن زوار ((آرتي ميوزيوم دبي)) من الانغماس في عالم من التميز والإبداع الذي صممته شركة ديستريكت الكورية العالمية، المتخصصة في التصميم الرقمي، على امتداد 30 ألف قدم مربع، والاستمتاع بالأعمال المستوحاة من الطبيعة في معرض ((الطبيعة الخالدة)) المذهل.

مناظر طبيعية

ويتضمن المعرض أعمالاً من فن الوسائط الجديد، وذلك عبر استعراض مجموعة من المناظر الطبيعية والخلفيات الرائعة التي تجسد المشهد الثقافي للمدينة.

وتمزج روائعه بين الواقع والخيال والواقع المفرط لإغناء تجارب الضيوف بفضل استخدام التكنولوجيا الرقمية، حيث سينغمسون في مناظر الشلالات الشاهقة والشواطئ الممتدة بينما يشاهدون الشفق القطبي المبهر. وتوفر صالات العرض المتنوعة فيه رحلة من الروائع للزوار، الذين سيتسمرون أمام مشاهد أزهار الكاميليا الخلابة والأمواج المتقلبة والحشرات المضيئة في الغابة، بالإضافة إلى السحب الوردية والصواعق.

((أضواء دبي))

وسيشهد متحف ((آرتي ميوزيوم دبي)) إطلاق عملين فنيين جديدين مستلهمين من المناظر الطبيعية الغنية والتراث الثقافي للشرق الأوسط وهما حديقة ((أضواء دبي)) ولوحة ((لوحة))الصحراء)). وتعتبر الحديقة منصة مثالية تحتفي بالتوازن بين الفن الغربي والشرقي، مع عرض المحتوى المفضل لدى الجمهور مثل((الروائع الفنية المضيئة))، بالإضافة إلى محتوى حصري يتناغم مع ثقافة المكان مثل منطقة((أضواء دبي))التي تمتد على مساحة 5000 قدم مربع وتستعرض جمال مدينة دبي المبهج وبريقها الذهبي الساحر.

أما بالنسبة لمساحة لوحة((الصحراء))، فتقدم تجربة تفاعلية مشوقة تتداخل فيها الأعمال الفنية التي يرسمها الضيوف مع اللوحات التي تستعرض المشاهد الطبيعية الساحرة للصحراء. وتبدأ التجربة باستعراض تصاوير رائعة للصحراء والتي تتحول إلى مجموعة متألقة من المشاهد التي تشمل صور الواحات في الصباح والكثبان الرملية اللامعة تحت شمس المغيب والمناظر الطبيعية الهادئة للصحراء، بينما تتلاشى الصور تحت سماء الليل المكللة بالنجوم. وتتألق الصور الرقمية للحيوانات مثل الإبل والمها والنمور بفضل الألوان الغنية التي يضفيها الضيوف على الصور، ما يعزز حيوية المعرض على نحو دائم ومستمر.

وقال سون لي، الرئيس التنفيذي لشركة ديستريكت:إنه لمن دواعي سروري الإعلان عن إطلاق ((آرتي ميوزيوم دبي)). تتمثل مهمتنا الرئيسية في مرافقة ضيوفنا عبر عالم رقمي ملهم مصمم على نحو فائق الابتكار لتحفيز جميع حواسهم. ومن المتوقع أن يتحول المعرض الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط إلى نقطة جذب ترفيهية لسياح مدينة دبي وساكنيها، والراغبين في الاستمتاع بالأنشطة الثقافية المميزة مع عائلاتهم.

من جهتها قالت جين لي، مدير الفن الإبداعي في ديستريكت: يدفع متحف ((آرتي ميوزيوم دبي)) حدود الابتكار إلى المستوى الأعلى عبر دمج الفن بالتكنولوجيا في مشهد رقمي فريد من نوعه في المدينة. ويتمثل هدفنا في تفعيل حواس ضيوفنا ودعوتهم للاستمتاع بتجربة غامرة ومستدامة على نحو فريد.