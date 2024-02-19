إذاعات «دبي للإعلام» تكرّم مستمعيها الدائمين

انطلاقاً من حرصها على الارتقاء بالمحتوى الإعلامي ومد جسور التواصل مع الجمهور، نظم قطاع الإذاعة في ((دبي للإعلام)) بالتزامن مع اليوم العالمي للإذاعة، جلسة نقاشية لاستكشاف تطلعات المستمعين المتعلقة بالمحتوى المسموع الذي تقدمه إذاعتا ((دبي)) و((نور دبي))، وذلك بحضور ومشاركة مجموعة من المستمعين الدائمين الذين عبروا خلال الجلسة عن آرائهم ووجهات نظرهم وتطلعاتهم المختلفة لمستقبل الإذاعتين وما تقدمه من برامج نوعية وقيمة.

وشهدت الجلسة التي حضرها محسن حسن، مدير إدارة الإذاعات في ((دبي للإعلام))، وأحمد الكتبي، مراقب برامج ـ إذاعة نور دبي، وسلامة السويدي، مراقب برامج – إذاعة دبي، والإعلامي راشد الخرجي، مقدم برنامج ((البث المباشر)) والإعلامي كفاح الكعبي مقدم برنامج ((روحك رياضية))، والإعلامي عبدالله إسماعيل مقدم برنامج ((صباح جميل))، وغيرهم مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بنوعية البرامج التي تقدمها ((دبي)) و((نور دبي)) وإمكانيات تطويرها وإطلاق برامج جديدة بناءً على مجموعة الاقتراحات التي تقدم بها المستمعون الدائمون الذين تمت دعوتهم لزيارة مقر الإذاعة ولقاء إدارتها وكوادرها تكريماً لوفائهم وتواصلهم الدائم مع مختلف البرامج التي تبث على أثير إذاعتي ((دبي)) و((نور دبي)).

وفي هذا السياق، لفت محسن حسن إلى حرص ((دبي للإعلام)) على تعزيز التواصل مع الجمهور وتلبية رغباتهم وتوقعاتهم من خلال رصد آرائهم واقتراحاتهم البناءة.

وقال: ((تسعى ((دبي للإعلام)) في ضوء استراتيجيتها الجديدة إلى تطوير أدواتها والارتقاء بصناعة المحتوى الإعلامي، وتوطيد علاقتها مع الجمهور من خلال التعرف على تطلعاتهم وآرائهم والاستفادة منها في تطوير عملية إنتاج البرامج وأفكارها لتوافق أذواق المستمع في كافة أماكن تواجده)).

وأكد أن احتفاء إذاعتي ((دبي)) و((نور دبي)) بالمستمعين الدائمين يعكس ما تتمتع به من مكانة عالية في قلوبهم، ويؤكد استمرار تأثير الإذاعة في المجتمع وقربها الشديد من الأفراد وقدرتها على تسليط الضوء على العديد من القضايا المجتمعية المهمة، متوجهاً بالشكر إلى كافة المستمعين على التزامهم بمتابعة برامج ((دبي)) و((نور دبي)) وتفاعلهم المستمر معها.