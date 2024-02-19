تحدي السيدات يدشن مهرجان محمد بن راشد للقدرة اليوم

(MENAFN
- Al-Bayan)
يدشن تحدي السيدات في السابعة صباح اليوم، فعاليات النسخة 17 لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، ويقام لمسافة 101 كلم، برعاية ((عزيزي للتطوير العقاري))، ويشتمل المهرجان على 4 سباقات، ويختتم بسباق كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، لمسافة 160 كلم، السبت المقبل، برعاية طيران الإمارات، وبمشاركة نخبة من الفرسان من داخل الدولة وخارجها.
وتقام فعاليات المهرجان تحت إشراف وتنظيم نادي دبي للفروسية، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.
وتتطلع إسطبلات F3 إلى المحافظة على لقب سباق السيدات، الذي حققته في النسخة الماضية، عن طريق الفارسة ماسة عدنان، على صهوة الفرس ((النيز جميلة)).
مؤتمر
وتم الكشف عن تفاصيل كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بقاعة ((تيرف سويت)) بمضمار ميدان، وبحضور الشيخة مدية بنت حشر آل مكتوم، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية، وعادل الغيث نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الخليج والشرق الأوسط ووسط آسيا بطيران الإمارات.
وأكد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، أن المهرجان من أكبر فعاليات القدرة والتحمل، وخاصة أنه يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بطل العالم للقدرة في سنة 2012 في المملكة المتحدة، متوجهاً بالشكر والتقدير إلى سموه، على الدعم الكبير والمتواصل، فضلاً عن الرعاية الكريمة والاهتمام برياضة الفروسية بصورة عامة، وسباقات القدرة والتحمل على وجه الخصوص.
وأضاف: إن مجتمع الفروسية والمهتمين بسباقات القدرة، ينتظرون الحدث بشغف كبير، لما يحمله من اسم غالٍ على القلوب، وهو حدث غالٍ في قلوب مجتمع الفروسية، ومن المتوقع أن يشهد المهرجان مشاركة نخبة الفرسان والخيول. وأشار إلى أن جميع لجان النادي كثفت جهودها لإقامة هذه النسخة من المهرجان، وفق أعلى مستوى من التنظيم، لضمان خروجه في أبهى صورة، وقال: إن فعاليات المهرجان الأربع، تعد فرصة للتعبير عن الشكر والتقدير من مجتمع القدرة لفارس العرب، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعمه الكبير للرياضة، والذي جعلها لا تحيد عن المركز الأول.
وتوجه العظب بالشكر إلى طيران الإمارات، راعي السباق الرئيس لكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كلم.
سعادة
وأعرب الدكتور غانم الهاجري عن سعادة اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بالوجود في سباق كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، الذي يعد من أبرز فعاليات الفروسية في الدولة، ومن أهم ركائز سباقات القدرة، ليس في دولة الإمارات فحسب، وإنما على مستوى العالم، ويحرص العديد من فرسان العالم على المشاركة بالبطولة، لأهميتها وجودتها العالية.
وثمّن الهاجري جهود نادي دبي للفروسية في توفير كل السبل التي تمكّن الفرسان من المنافسة القوية، كما توجه بالشكر لطيران الإمارات، على دعمها لمناشط الفروسية بالدولة.
وأبدى عادل الغيث سعادته الكبيرة برعاية طيران الإمارات لكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، مؤكداً ثقته بمواصلة السباق تحقيق النجاح، وقال: طيران الإمارات، ارتبطت بشكل وثيق بالرعاية الرياضية عامة، وبرعاية سباقات الخيل ورياضة الفروسية خاصة، في أنحاء العالم، لافتاً إلى ارتباط طيران الإمارات الوثيق برعاية ودعم رياضة الأجداد، كما أنها شريك للعديد من أندية ومضامير سباقات الخيل في العالم، وتشمل رعايتهم فعاليات مهمة في سباقات الخيل، وأبرزها كأس دبي العالمي، بجانب رعاية إسطبلات جودلفين، التي تخرّج فيها أقوى الخيول التي تحقق الانتصارات في المضامير العالمية.
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