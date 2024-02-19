تحدي السيدات يدشن مهرجان محمد بن راشد للقدرة اليوم

يدشن تحدي السيدات في السابعة صباح اليوم، فعاليات النسخة 17 لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، ويقام لمسافة 101 كلم، برعاية ((عزيزي للتطوير العقاري))، ويشتمل المهرجان على 4 سباقات، ويختتم بسباق كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، لمسافة 160 كلم، السبت المقبل، برعاية طيران الإمارات، وبمشاركة نخبة من الفرسان من داخل الدولة وخارجها.

وتقام فعاليات المهرجان تحت إشراف وتنظيم نادي دبي للفروسية، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وتتطلع إسطبلات F3 إلى المحافظة على لقب سباق السيدات، الذي حققته في النسخة الماضية، عن طريق الفارسة ماسة عدنان، على صهوة الفرس ((النيز جميلة)).

مؤتمر

وتم الكشف عن تفاصيل كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بقاعة ((تيرف سويت)) بمضمار ميدان، وبحضور الشيخة مدية بنت حشر آل مكتوم، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية، وعادل الغيث نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الخليج والشرق الأوسط ووسط آسيا بطيران الإمارات.

وأكد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، أن المهرجان من أكبر فعاليات القدرة والتحمل، وخاصة أنه يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بطل العالم للقدرة في سنة 2012 في المملكة المتحدة، متوجهاً بالشكر والتقدير إلى سموه، على الدعم الكبير والمتواصل، فضلاً عن الرعاية الكريمة والاهتمام برياضة الفروسية بصورة عامة، وسباقات القدرة والتحمل على وجه الخصوص.

وأضاف: إن مجتمع الفروسية والمهتمين بسباقات القدرة، ينتظرون الحدث بشغف كبير، لما يحمله من اسم غالٍ على القلوب، وهو حدث غالٍ في قلوب مجتمع الفروسية، ومن المتوقع أن يشهد المهرجان مشاركة نخبة الفرسان والخيول. وأشار إلى أن جميع لجان النادي كثفت جهودها لإقامة هذه النسخة من المهرجان، وفق أعلى مستوى من التنظيم، لضمان خروجه في أبهى صورة، وقال: إن فعاليات المهرجان الأربع، تعد فرصة للتعبير عن الشكر والتقدير من مجتمع القدرة لفارس العرب، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعمه الكبير للرياضة، والذي جعلها لا تحيد عن المركز الأول.

وتوجه العظب بالشكر إلى طيران الإمارات، راعي السباق الرئيس لكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كلم.

سعادة

وأعرب الدكتور غانم الهاجري عن سعادة اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بالوجود في سباق كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، الذي يعد من أبرز فعاليات الفروسية في الدولة، ومن أهم ركائز سباقات القدرة، ليس في دولة الإمارات فحسب، وإنما على مستوى العالم، ويحرص العديد من فرسان العالم على المشاركة بالبطولة، لأهميتها وجودتها العالية.

وثمّن الهاجري جهود نادي دبي للفروسية في توفير كل السبل التي تمكّن الفرسان من المنافسة القوية، كما توجه بالشكر لطيران الإمارات، على دعمها لمناشط الفروسية بالدولة.

وأبدى عادل الغيث سعادته الكبيرة برعاية طيران الإمارات لكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، مؤكداً ثقته بمواصلة السباق تحقيق النجاح، وقال: طيران الإمارات، ارتبطت بشكل وثيق بالرعاية الرياضية عامة، وبرعاية سباقات الخيل ورياضة الفروسية خاصة، في أنحاء العالم، لافتاً إلى ارتباط طيران الإمارات الوثيق برعاية ودعم رياضة الأجداد، كما أنها شريك للعديد من أندية ومضامير سباقات الخيل في العالم، وتشمل رعايتهم فعاليات مهمة في سباقات الخيل، وأبرزها كأس دبي العالمي، بجانب رعاية إسطبلات جودلفين، التي تخرّج فيها أقوى الخيول التي تحقق الانتصارات في المضامير العالمية.

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