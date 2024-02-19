العين يمدد عقدي بندر الأحبابي وخالد عيسى

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن نادي العين تجديد عقدي لاعبيه بندر الأحبابي وخالد عيسى، دون الكشف عن مدة وقيمة العقد، وظهر اللاعبان في لقطات على قمتي جبل حفيت وقلعة الجاهلي بمدينة العين، وكل منهما يرفع قميصاً كتب عليه عبارة ((عيناوي إلى الأبد))، تقديراً لوفائهما وإخلاصهما لسنوات طويلة للعين.
وثمّن محمد عبيد حماد عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، المشرف العام على قطاع الفريق الأول والرديف، الرعاية السامية والدعم السخي الذي يحظى به النادي من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين، مؤسس استراتيجية نجاح الكيان الشامخ، كما ثمّن المتابعة الدائمة والدعم المتواصل من الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم.
أكد محمد عبيد حماد أن تمديد عقدي بندر الأحبابي وخالد عيسى، جاء وفق مبادئ واضحة مفعمة بمشاعر الاعتزاز بانتمائهما للنادي، وأوضح أن الأحبابي وعيسى، لاعبان محترفان، ويتمتعان بشخصية قيادية، وأسهما كثيراً في تحقيق أفضل النتائج مع الفريق، وجاء تجديد عقديهما، مكافأة من رئاسة النادي لأبناء العين المخلصين، بعد أن أكدا أنهما نموذج يحتذى في الاحترافية والشخصية القيادية.
ألقاب
وخلال 11 موسم قضاها خالد عيسى حارساً لمرمى العين، وحسب الإحصاءات، شارك في 320 مباراة، حصل خلالها مع الفريق على 8 ألقاب، منها 3 بطولات دوري، و2 كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بالإضافة لكأس السوبر الإماراتي، وكأس السوبر المغربي، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، كما توج أفضل حارس في 3 مواسم -2014 2015، و-2017 2018، و2021، 2022، وحقق إنجازي الوصول لنهائي دوري أبطال آسيا 2016، ونهائي كأس العالم للأندية 2018.
مشاركة
وشارك بندر الأحبابي مع العين في 252 مباراة، خلال 10 مواسم، حصل خلالها مع الفريق على 5 بطولات، منها 3 ألقاب دوري، بالإضافة لكأس رئيس الدولة، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وسجل 14 هدفاً، وساهم في 64 هدفاً، وتوج كأفضل صانع لعب بالدوري موسم ٢٠١٩-٢٠٢٠، وأفضل لاعب إماراتي ٢٠٢١-٢٠٢٢.
تقدير
وتوجّه بندر الأحبابي وخالد عيسى، بعبارات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين، والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، على دعم فريق الكرة واللاعبين.
محمد حماد:
اللاعبان نموذج في الاحترافية والشخصية القيادية
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