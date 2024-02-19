العين يمدد عقدي بندر الأحبابي وخالد عيسى

أعلن نادي العين تجديد عقدي لاعبيه بندر الأحبابي وخالد عيسى، دون الكشف عن مدة وقيمة العقد، وظهر اللاعبان في لقطات على قمتي جبل حفيت وقلعة الجاهلي بمدينة العين، وكل منهما يرفع قميصاً كتب عليه عبارة ((عيناوي إلى الأبد))، تقديراً لوفائهما وإخلاصهما لسنوات طويلة للعين.

وثمّن محمد عبيد حماد عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، المشرف العام على قطاع الفريق الأول والرديف، الرعاية السامية والدعم السخي الذي يحظى به النادي من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين، مؤسس استراتيجية نجاح الكيان الشامخ، كما ثمّن المتابعة الدائمة والدعم المتواصل من الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم.

أكد محمد عبيد حماد أن تمديد عقدي بندر الأحبابي وخالد عيسى، جاء وفق مبادئ واضحة مفعمة بمشاعر الاعتزاز بانتمائهما للنادي، وأوضح أن الأحبابي وعيسى، لاعبان محترفان، ويتمتعان بشخصية قيادية، وأسهما كثيراً في تحقيق أفضل النتائج مع الفريق، وجاء تجديد عقديهما، مكافأة من رئاسة النادي لأبناء العين المخلصين، بعد أن أكدا أنهما نموذج يحتذى في الاحترافية والشخصية القيادية.

ألقاب

وخلال 11 موسم قضاها خالد عيسى حارساً لمرمى العين، وحسب الإحصاءات، شارك في 320 مباراة، حصل خلالها مع الفريق على 8 ألقاب، منها 3 بطولات دوري، و2 كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بالإضافة لكأس السوبر الإماراتي، وكأس السوبر المغربي، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، كما توج أفضل حارس في 3 مواسم -2014 2015، و-2017 2018، و2021، 2022، وحقق إنجازي الوصول لنهائي دوري أبطال آسيا 2016، ونهائي كأس العالم للأندية 2018.

مشاركة

وشارك بندر الأحبابي مع العين في 252 مباراة، خلال 10 مواسم، حصل خلالها مع الفريق على 5 بطولات، منها 3 ألقاب دوري، بالإضافة لكأس رئيس الدولة، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وسجل 14 هدفاً، وساهم في 64 هدفاً، وتوج كأفضل صانع لعب بالدوري موسم ٢٠١٩-٢٠٢٠، وأفضل لاعب إماراتي ٢٠٢١-٢٠٢٢.

تقدير

وتوجّه بندر الأحبابي وخالد عيسى، بعبارات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين، والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، على دعم فريق الكرة واللاعبين.

محمد حماد:

اللاعبان نموذج في الاحترافية والشخصية القيادية

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