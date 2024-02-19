شفيونتيك تبدأ رحلة البحث عن لقب «تنس دبي» بمواجهة ستيفنز اليوم

تبدأ البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة الأولى عالمياً، رحلة البحث عن لقبها الأول في بطولة سوق دبي الحرة للتنس اليوم، عندما تلتقي الأمريكية سلون ستيفنز المصنفة 41 لحساب منافسات الدور الثاني، في مواجهة قوية رغم أسبقية النجمة البولندية المنتشية بفوزها بلقب بطولة قطر المفتوحة للسيدات للمرة الثالثة على التوالي الأسبوع الماضي بالدوحة، في المقابل تتسلح ستيفنز البالغة 30 عاماً والحاصلة على 7 ألقاب في مسيرتها الاحترافية بخبرتها الواسعة في تنس المحترفات.

ونجحت ستيفنز في تخطي الدور الأول بتغلبها على الفرنسية كلارا بوريل المصنفة 47 بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-4 و1-6 و 6-2.

وبعد خسارتها لقب البطولة في دبي العام الماضي، استعادت إيغا شفيونتيك هيمنتها على الكرة الصفراء بتسجيل أكبر عدد من الألقاب في جولة التنس خلال العام الماضي بتحقيقها ستة ألقاب.

وقالت المصنفة الأولى عالمياً: ((الفوز في البطولة يحتّم عليّ تقديم أداء استثنائي وتحقيق الفوز ضد أفضل لاعبات العالم)).

وأضافت شفيونتيك الحائزة على 18 لقباً، بما فيها ثلاثة انتصارات متتالية في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس منذ عام 2020، بالإضافة إلى فوزها الوحيد في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس عام 2022: ((أسعى لأن أكون في أتم الجاهزية على الرغم من وصولي إلى دبي منذ فترة وجيزة، ولكنني أتمتع بالخبرة المطلوبة للوصول بعيداً في المنافسات، التي أتوقع أن تكون حامية في ظل وجود نخبة من أقوى المصنفات عالمياً)).

من جهتها، تستهل البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الثانية عالمياً وبطلة أستراليا المفتوحة مشوارها في دبي اليوم بمواجهة الكرواتية دونا فيكيتش المصنفة 27 والتي تمكنت من التأهل من الدور الأول على حساب الصينية وانغ بمجموعتين دون رد بواقع 6 - 2 و6 - 4.

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ضربت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا المصنفة 27 عالمياً وصيفة نسخة 2010 موعداً مع الكازاخستانية إيلينا ريباكينا المصنفة 4 عالمياً في الدور الثاني غداً من بطولة سوق دبي الحرة للتنس، بعدما تمكنت من تخطي عقبة منافساتها الهولندية أرانتكسا روس بمجموعتين دون رد بواقع 6 - 2 و6 - 4 .

ونجحت اللاتفية إيلينا أوستابينكو المصنفة التاسعة عالمياً، وحاملة لقب نسخة 2022 في التأهل إلى الدور الثاني بتغلبها على الصينية شيو وانغ المصنفة 64 على العالم، بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة، في مباراة جمعتهما أمس الاثنين، في ختام الدور الأول.

واحتاجت أوستابينكو إلى ساعتين وثلاث دقائق، لضمان الفوز، بعد مجموعة أولى انتزعتها الصينية وانغ بشوط كسر التعادل (7 - 6)، قبل أن تستعيد النجمة اللاتفية اتزانها، وتنجح في حسم المجموعتين الثانية والثالثة بواقع (6 - 2 و6 - 3) والفوز بالمباراة. ويذكر أن اللاتفية أوستابينكو، بالإضافة إلى الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، الوحيدتين ضمن قائمة اللاعبات المنافسات على لقب النسخة الـ 24، سبق لهن الفوز بلقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس.

ضمنت التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة 78 تأهلها إلى الدور الثاني بتغلبها على الصينية شواي زهانغ بمجموعتين دون رد بواقع 6 - 3 و7 - 5، وتلتقي بليشكوفا وصيفة نسخة 2015 مع الأمريكية آشلين كروغر المصنفة 76 عالمياً والتي تشارك ببطاقة دعوة، وبلغت كروغر الدور الثاني بفوزها على الفرنسية كارولين غارسيا المصنفة 21 بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 3 - 6 و6 - 3 و6 - 3.

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