شفيونتيك تبدأ رحلة البحث عن لقب «تنس دبي» بمواجهة ستيفنز اليوم

(MENAFN
- Al-Bayan)
تبدأ البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة الأولى عالمياً، رحلة البحث عن لقبها الأول في بطولة سوق دبي الحرة للتنس اليوم، عندما تلتقي الأمريكية سلون ستيفنز المصنفة 41 لحساب منافسات الدور الثاني، في مواجهة قوية رغم أسبقية النجمة البولندية المنتشية بفوزها بلقب بطولة قطر المفتوحة للسيدات للمرة الثالثة على التوالي الأسبوع الماضي بالدوحة، في المقابل تتسلح ستيفنز البالغة 30 عاماً والحاصلة على 7 ألقاب في مسيرتها الاحترافية بخبرتها الواسعة في تنس المحترفات.
ونجحت ستيفنز في تخطي الدور الأول بتغلبها على الفرنسية كلارا بوريل المصنفة 47 بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-4 و1-6 و 6-2.
وبعد خسارتها لقب البطولة في دبي العام الماضي، استعادت إيغا شفيونتيك هيمنتها على الكرة الصفراء بتسجيل أكبر عدد من الألقاب في جولة التنس خلال العام الماضي بتحقيقها ستة ألقاب.
وقالت المصنفة الأولى عالمياً: ((الفوز في البطولة يحتّم عليّ تقديم أداء استثنائي وتحقيق الفوز ضد أفضل لاعبات العالم)).
وأضافت شفيونتيك الحائزة على 18 لقباً، بما فيها ثلاثة انتصارات متتالية في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس منذ عام 2020، بالإضافة إلى فوزها الوحيد في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس عام 2022: ((أسعى لأن أكون في أتم الجاهزية على الرغم من وصولي إلى دبي منذ فترة وجيزة، ولكنني أتمتع بالخبرة المطلوبة للوصول بعيداً في المنافسات، التي أتوقع أن تكون حامية في ظل وجود نخبة من أقوى المصنفات عالمياً)).
من جهتها، تستهل البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الثانية عالمياً وبطلة أستراليا المفتوحة مشوارها في دبي اليوم بمواجهة الكرواتية دونا فيكيتش المصنفة 27 والتي تمكنت من التأهل من الدور الأول على حساب الصينية وانغ بمجموعتين دون رد بواقع 6 - 2 و6 - 4.
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ضربت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا المصنفة 27 عالمياً وصيفة نسخة 2010 موعداً مع الكازاخستانية إيلينا ريباكينا المصنفة 4 عالمياً في الدور الثاني غداً من بطولة سوق دبي الحرة للتنس، بعدما تمكنت من تخطي عقبة منافساتها الهولندية أرانتكسا روس بمجموعتين دون رد بواقع 6 - 2 و6 - 4 .
ونجحت اللاتفية إيلينا أوستابينكو المصنفة التاسعة عالمياً، وحاملة لقب نسخة 2022 في التأهل إلى الدور الثاني بتغلبها على الصينية شيو وانغ المصنفة 64 على العالم، بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة، في مباراة جمعتهما أمس الاثنين، في ختام الدور الأول.
واحتاجت أوستابينكو إلى ساعتين وثلاث دقائق، لضمان الفوز، بعد مجموعة أولى انتزعتها الصينية وانغ بشوط كسر التعادل (7 - 6)، قبل أن تستعيد النجمة اللاتفية اتزانها، وتنجح في حسم المجموعتين الثانية والثالثة بواقع (6 - 2 و6 - 3) والفوز بالمباراة. ويذكر أن اللاتفية أوستابينكو، بالإضافة إلى الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، الوحيدتين ضمن قائمة اللاعبات المنافسات على لقب النسخة الـ 24، سبق لهن الفوز بلقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس.
ضمنت التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة 78 تأهلها إلى الدور الثاني بتغلبها على الصينية شواي زهانغ بمجموعتين دون رد بواقع 6 - 3 و7 - 5، وتلتقي بليشكوفا وصيفة نسخة 2015 مع الأمريكية آشلين كروغر المصنفة 76 عالمياً والتي تشارك ببطاقة دعوة، وبلغت كروغر الدور الثاني بفوزها على الفرنسية كارولين غارسيا المصنفة 21 بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 3 - 6 و6 - 3 و6 - 3.
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