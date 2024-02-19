1656 هدفاً في كأس مانشستر سيتي أبوظبي

اختتمت كأس مانشستر سيتي أبوظبي 2024 فعالياتها مساء أول من أمس بنجاح هائل بعد يومين حافلين بالمتعة والمنافسة الكروية في مدينة زايد الرياضية، شهد ختامهما تتويج 24 فريقاً في فئات البطولة التي حققت أرقاماً غير مسبوقة.

وشهدت كأس مانشستر سيتي أبوظبي في نسختها الخامسة مشاركة أكثر من 2200 لاعب ضمن 166 فريقاً قادمين من 12 دولة، توافدوا من مختلف أنحاء العالم إلى أبوظبي لخوض منافسات البطولة الكروية الشبابية.

و تم تسجيل 1656 هدفاً في 573 مباراة، حيث استمتع اللاعبون والمشجعون بمهرجان دولي لكرة القدم في مدينة زايد الرياضية، احتفالاً بالرياضة ونموها المستمر في المنطقة وخارجها. وفاز فريق جو برو لتحت سن 10 أعوام من دولة الإمارات برحلة من العمر إلى أكاديمية السيتي لكرة القدم في مانشستر، حيث سينضمون إلى الدورات التدريبية مع المدربين على الملاعب التي يخوض عليها نجوم السيتي تدريباتهم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز