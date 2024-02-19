1656 هدفاً في كأس مانشستر سيتي أبوظبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
اختتمت كأس مانشستر سيتي أبوظبي 2024 فعالياتها مساء أول من أمس بنجاح هائل بعد يومين حافلين بالمتعة والمنافسة الكروية في مدينة زايد الرياضية، شهد ختامهما تتويج 24 فريقاً في فئات البطولة التي حققت أرقاماً غير مسبوقة.
وشهدت كأس مانشستر سيتي أبوظبي في نسختها الخامسة مشاركة أكثر من 2200 لاعب ضمن 166 فريقاً قادمين من 12 دولة، توافدوا من مختلف أنحاء العالم إلى أبوظبي لخوض منافسات البطولة الكروية الشبابية.
و تم تسجيل 1656 هدفاً في 573 مباراة، حيث استمتع اللاعبون والمشجعون بمهرجان دولي لكرة القدم في مدينة زايد الرياضية، احتفالاً بالرياضة ونموها المستمر في المنطقة وخارجها. وفاز فريق جو برو لتحت سن 10 أعوام من دولة الإمارات برحلة من العمر إلى أكاديمية السيتي لكرة القدم في مانشستر، حيث سينضمون إلى الدورات التدريبية مع المدربين على الملاعب التي يخوض عليها نجوم السيتي تدريباتهم.
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