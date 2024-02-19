البلجيكي تيم ميرلير بطل المرحلة الافتتاحية لطواف الإمارات 2024

تُوج البلجيكي تيم ميرلير، دراج فريق سودال كويك ستيب، بالمرحلة الأولى والافتتاحية ((برجيل القابضة)) للنسخة السادسة من طواف الإمارات 2024، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، الذي يقام بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، بمشاركة نخبة من الدراجين من 20 فريقاً عالمياً.

وانطلقت المرحلة الأولى من طواف الإمارات، أمس، من الظفرة وتحديداً من الظفرة ووك، مروراً بالكثبان الرملية عبر صحراء ليوا التي مثلت الجزء الأكبر من السباق، وعبر سلسلة من الصعود والهبوط وصولاً إلى تل مرعب، ثم إلى خط النهاية في ليوا.

وقطع ميرلير دراج فريق سودال كويك ستيب مسافة المرحلة البالغة 141 كلم في زمن قدره 3:09:55 ساعات متقدماً على الهولندي أرفيد دي كليجن من فريق تودور برو سايكلينغ، الذي جاء في المركز الثاني، والإيطالي جيكوب ماريزكو من فريق كوراتيك الذي أنهى السباق في المركز الثالث.

تنافس

جاءت الأمتار الأخيرة من السباق مثيرة تنافس خلالها أكثر من دراج بالسرعة القصوى لخطف المركز الأول، أبرزهم فيرناندو جافيريا وسيباستيان مولانو دراج فريق الإمارات، وضاعف الإثارة حادث جماعي قبل 500 متر على خط النهاية، تسبب في سقوط مجموعة من أهم الدراجين على رأسهم بطل العالم السابق، البريطاني مارك كافينديش دراج فريق استانا كازاخستان.

وحصل ميرلير بعد نهاية المرحلة الأولى على القميصين الأحمر لمتصدر الترتيب العام، والأخضر لمتصدر ترتيب النقاط بعد حصده 20 نقطة، وحصل الهولندي لوي فان بيل من فريق فيزما على القميص الأبيض لأفضل دراج شاب تحت 23 سنة، ونال البريطاني مارك ستيوارت من فريق كوراتيك على القميص الأسود لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة.

صدى

استطاع طواف الإمارات أن يحقق صدى جماهيرياً واسعاً في الإمارات والمنطقة والعالم بمكانة مرموقة على أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، حيث تمكن من استقطاب أشهر الدراجين العالميين وأهم الفرق المحترفة، ما أكسبه أهمية كبرى بوصفه من أبرز الطوافات التي جذبت أنظار محترفي العالم بما حققه من نتائج متقدمة على صعيد رياضة الدراجات الهوائية الاحترافية.

ويقام طواف الإمارات 2024 عبر سبع مراحل لمسافة إجمالية 985 كلم، ويتألف مسار السباق من أربع مراحل سريعة، ومرحلتين جبليتين، إضافة إلى مرحلة ((ضد الساعة)) في جزيرة الحديريات تمتد لمسافة 12.1 كلم.

وتقام اليوم المرحلة الثانية من الطواف ((مرحلة بريسايت)) بجزيرة الحديريات بأبوظبي، وهي مرحلة سباق ضد الساعة لمسافة 12.1 كيلومتراً، حيث يقام السباق في مسار سريع يخوض خلاله الدراجون سباق سرعة لتحقيق أفضل زمن خلال المسافة المحددة.

تتويج

توّج الفائزين الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي، والعميد حمدان المنصوري مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، وناصر المنصوري وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسفير أحمد الرئيس التنفيذي للعمليات في برجيل القابضة، وفاخر عابد رئيس قطاع الغابات والموارد الطبيعية، وفايز السعدي المدير التنفيذي لشركة مارينا القابضة، وأحمد علي درويش مساعد مدير إدارة الابتكار والأمن السيبراني، ومحمد حسن ممثل شركة بن حمودة للسيارات، وتم تكريم ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي- مديرية شرطة الظفرة، بلدية الظفرة، مركز أبوظبي للنفايات - تدوير، مركز النقل المتكامل، ومارينا القابضة.

ترحيب

ورحّب عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بنخبة الدراجين العالميين المشاركين في النسخة السادسة لطواف الإمارات للدراجات، مع انطلاق المرحلة الأولى التي أقيمت في منطقة الظفرة، بمشاركة 20 فريقاً عالمياً.

وقال العواني: نفخر ونسعد بنجاح المرحلة الأولى من طواف الإمارات التي أقيمت في منطقة الظفرة وأسهمت في استعراض المقومات السياحية المتنوعة والغنية بالمعالم الطبيعية، إلى جانب أبرز المواقع التاريخية على مستوى منطقة الظفرة، والكثبان الرملية الساحرة التي تميز صحراء ليوا، وصولاً إلى تل مرعب الوجهة السياحية الجاذبة للمخيمات السياحية وممارسة العديد من الرياضات.

وأضاف: فخورون أيضاً بمواصلة تنظيم فعاليات رياضية عالمية تواكب إنجازات الإمارات على مختلف الأصعدة، وسط مشاركة كبيرة من نخبة الدراجين العالميين، ونثق في تحقيق النجاح الذي يضاف إلى النسخ السابقة، التي أكدت الإمكانات والقدرات التنظيمية الهائلة والبنية التحتية المميزة، ونجحت في عكس الصورة والسمعة المرموقة للإمارات في احتضان الفعاليات الرياضية الكبرى، بما يحقق كل الأهداف الرياضية والسياحية والاقتصادية.

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