ختام ناجح لكأس أبوظبي كلاسيك 2024 للتزلج الاستعراضي

(MENAFN
- Al-Bayan)
اختتمت، أول من أمس، منافسات كأس أبوظبي كلاسيك 2024 للتزلج الاستعراضي التي أقيمت بمشاركة 105 مشاركين من 15 دولة، على مدار 4 أيام الشهر الجاري، بتنظيم من نادي أبوظبي للرياضات الجليدية ورعاية مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الإمارات للرياضات الشتوية.
وفاز اللاعب الكسندر سليفيكو من استوانيا بالمركز الأول في فئة المحترفين، وحل ثانياً اللاعب سيمن دانيليانتز من لتوانيا، وفي المركز الثالث جاء ناواكا ما من هونج كونغ.
وفي فئة المحترفين سيدات حازت اللاعبة نتالي لانقيقباور استونيا على المركز الأول، وتلتها اللاعبة صوفيا فارافونوفا من كازاخستان، وثالثة مواطنتها اناه ليفكوفيتس.
وتوجت الجورجية عائشة ال لاكهفقديفيا بالمركز الأول في فئة المستوى المتقدم للسيدات، وتلتها الكازخستانية ساربالينا ثم ماريانا من استونيا.
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