ختام ناجح لكأس أبوظبي كلاسيك 2024 للتزلج الاستعراضي

اختتمت، أول من أمس، منافسات كأس أبوظبي كلاسيك 2024 للتزلج الاستعراضي التي أقيمت بمشاركة 105 مشاركين من 15 دولة، على مدار 4 أيام الشهر الجاري، بتنظيم من نادي أبوظبي للرياضات الجليدية ورعاية مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الإمارات للرياضات الشتوية.

وفاز اللاعب الكسندر سليفيكو من استوانيا بالمركز الأول في فئة المحترفين، وحل ثانياً اللاعب سيمن دانيليانتز من لتوانيا، وفي المركز الثالث جاء ناواكا ما من هونج كونغ.

وفي فئة المحترفين سيدات حازت اللاعبة نتالي لانقيقباور استونيا على المركز الأول، وتلتها اللاعبة صوفيا فارافونوفا من كازاخستان، وثالثة مواطنتها اناه ليفكوفيتس.

وتوجت الجورجية عائشة ال لاكهفقديفيا بالمركز الأول في فئة المستوى المتقدم للسيدات، وتلتها الكازخستانية ساربالينا ثم ماريانا من استونيا.

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