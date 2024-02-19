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«دبي» بطل «بولينغ ذوي الإعاقة السمعية»

2/19/2024 7:19:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توج نادي دبي بالمراكز الثلاثة الأولى لبطولة الدولة للبولينغ لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعيّة، بمشاركة ثلاثة وثلاثين لاعباً من أربعة أندية بعد أن تمكّن لاعبو الفريق المكون من علي الجابري، طارق شهاب وأيمن المقبالي تحقيق 3775 نقطة.

تقام البطولة بتنظيم من لجنة الإمارات لرياضة الصّم وتحت إشراف اللجنة البارالمبيّة الوطنيّة وأقيمت على مدار يومين حيث كان اليوم الأوّل مخصّصاً لبطولة الزوجي بينما جرت منافسات الثّلاثي في ثاني أيّام البطولة والتي أقيمت بصالة خليفة الدولية للبولينغ بأبوظبي.

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