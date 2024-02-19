«دبي» بطل «بولينغ ذوي الإعاقة السمعية»

(MENAFN
- Al-Bayan)
توج نادي دبي بالمراكز الثلاثة الأولى لبطولة الدولة للبولينغ لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعيّة، بمشاركة ثلاثة وثلاثين لاعباً من أربعة أندية بعد أن تمكّن لاعبو الفريق المكون من علي الجابري، طارق شهاب وأيمن المقبالي تحقيق 3775 نقطة.
تقام البطولة بتنظيم من لجنة الإمارات لرياضة الصّم وتحت إشراف اللجنة البارالمبيّة الوطنيّة وأقيمت على مدار يومين حيث كان اليوم الأوّل مخصّصاً لبطولة الزوجي بينما جرت منافسات الثّلاثي في ثاني أيّام البطولة والتي أقيمت بصالة خليفة الدولية للبولينغ بأبوظبي.
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