زورق «فيكتوري» يعود إلى مونديال «إكس كات»

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مشاركة زورق فيكتوري مجدداً بعد غياب عامين في بطولة العالم للزوارق السريعة-إكس كات- في الموسم 2024 والذي ينطلق بعد أيام في الفجيرة.

وأكملت إدارة فيكتوري بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية كافة الترتيبات لخوض التحدي المرتقب والذي يدخله الفريق كالعادة بهدف الفوز والمنافسة على اللقب العالمي الذي يملك فيه الرقم القياسي من حيث عدد مرات الفوز والتتويج (5 مرات).

وأعلنت إدارة فريق فيكتوري التعاقد رسمياً مع الثنائي المتوج باللقب العالمي موسم 2017 البطلين سالم علي العديدي وعيسى آل علي اللذين سيحملان طموحات الفريق في البطولة العالمية من أجل الذهاب بعيداً نحو اللقب والصدارة.

ويتطلع الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي قائدا زورق فيكتوري لاستعادة الأمجاد التليدة وتحقيق اللقب العالمي بنهاية الموسم الثاني عشر هذا العام، حيث يتمتع الثنائي بخبرات كبيرة اكتسباها من المشاركة مع فيكتوري في البطولات العالمية في الفئتين إكس كات والفئة الأولى.

وقال محمد عبد الله حارب عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المدير التنفيذي، إن العودة للمشاركة في منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة -إكس كات- يأتي ترجمة لرؤية وتوجهات مجلس إدارة النادي في المنافسة العالمية ورعاية المواهب الوطنية، وتوفير الفرص لها وللفرق للمشاركة، ورفع علم الدولة في مختلف المحافل.

ورحب أحمد السميطي مدير إدارة فيكتوري بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالثنائي مجدداً في تحدٍ جديد مع الفريق، متمنياً لهما ولفريق العمل في الفريق التوفيق والنجاح.

وأبدى بطلنا سالم العديدي سعادته الكبيرة بالعودة مجدداً إلى ساحة التنافس العالمية والمشاركة في الحدث الكبير، مؤكداً أنه يحمل مع زميله ورفيق دربه عيسى آل علي شغف المغامرة وتكرار تجربتهما الناجحة في البطولة العالمية عام 2017 والتي فازا بها مع فريق فيكتوري.

ومن جانبه بدأ بطلنا عيسى آل علي ممتناً لمجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وإدارة الفيكتوري لتجديد ثقتها به وزميله العديدي، مؤكداً أن هذا الأمر يمثل أكبر دافع للمضي قدماً نحو اللقب العالمي في الموسم رقم 12 لبطولة العالم للزوارق السريعة -إكس كات-.

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