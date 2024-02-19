زورق «فيكتوري» يعود إلى مونديال «إكس كات»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مشاركة زورق فيكتوري مجدداً بعد غياب عامين في بطولة العالم للزوارق السريعة-إكس كات- في الموسم 2024 والذي ينطلق بعد أيام في الفجيرة.
وأكملت إدارة فيكتوري بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية كافة الترتيبات لخوض التحدي المرتقب والذي يدخله الفريق كالعادة بهدف الفوز والمنافسة على اللقب العالمي الذي يملك فيه الرقم القياسي من حيث عدد مرات الفوز والتتويج (5 مرات).
وأعلنت إدارة فريق فيكتوري التعاقد رسمياً مع الثنائي المتوج باللقب العالمي موسم 2017 البطلين سالم علي العديدي وعيسى آل علي اللذين سيحملان طموحات الفريق في البطولة العالمية من أجل الذهاب بعيداً نحو اللقب والصدارة.
ويتطلع الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي قائدا زورق فيكتوري لاستعادة الأمجاد التليدة وتحقيق اللقب العالمي بنهاية الموسم الثاني عشر هذا العام، حيث يتمتع الثنائي بخبرات كبيرة اكتسباها من المشاركة مع فيكتوري في البطولات العالمية في الفئتين إكس كات والفئة الأولى.
وقال محمد عبد الله حارب عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المدير التنفيذي، إن العودة للمشاركة في منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة -إكس كات- يأتي ترجمة لرؤية وتوجهات مجلس إدارة النادي في المنافسة العالمية ورعاية المواهب الوطنية، وتوفير الفرص لها وللفرق للمشاركة، ورفع علم الدولة في مختلف المحافل.
ورحب أحمد السميطي مدير إدارة فيكتوري بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالثنائي مجدداً في تحدٍ جديد مع الفريق، متمنياً لهما ولفريق العمل في الفريق التوفيق والنجاح.
وأبدى بطلنا سالم العديدي سعادته الكبيرة بالعودة مجدداً إلى ساحة التنافس العالمية والمشاركة في الحدث الكبير، مؤكداً أنه يحمل مع زميله ورفيق دربه عيسى آل علي شغف المغامرة وتكرار تجربتهما الناجحة في البطولة العالمية عام 2017 والتي فازا بها مع فريق فيكتوري.
ومن جانبه بدأ بطلنا عيسى آل علي ممتناً لمجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وإدارة الفيكتوري لتجديد ثقتها به وزميله العديدي، مؤكداً أن هذا الأمر يمثل أكبر دافع للمضي قدماً نحو اللقب العالمي في الموسم رقم 12 لبطولة العالم للزوارق السريعة -إكس كات-.
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