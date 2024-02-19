راشد الظاهري بطل سباق «الفورمولا 4» على حلبة دبي أوتودروم

(MENAFN
- Al-Bayan)
توج البطل الإماراتي الموهوب راشد الظاهري سائق الفورمولا 4، بلقب سباق الإمارات للفورمولا 4 لعام 2024 أول من أمس على حلبة دبي اوتودروم، ونجح الظاهري في التفوق على أفضل 34 سائق فورمولا 4 من جميع أنحاء العالم، مع فريق بريما للسباق بدعم من أكاديمية ياس هيت.
وفي مجريات السباق على حلبة دبي كانت جائزة السباق الكبرى تخضع لضغوطات عديدة أهمها حالة الطقس المتقلبة وبالتالي كان سباق الفورمولا 4 واحداً من أصعب السباقات، مليئاً بالتحديات على مسار صعب، حيث استعد الظاهري ببراعة، وتمكن الشاب الإماراتي البالغ من العمر 15 عاماً من التغلب على الظروف الجوية المتغيرة من خلال جولتين تأهيليتين مثاليتين، وبالتالي شارك في جولتين من الصف الأمامي في السباقات اللاحقة.
وبعد حصوله على المركز الثاني في سباق السبت الماضي، أكمل الظاهري أداءً متميزاً أول من أمس، حيث قدم استعراضات خيالية في قيادة مثيرة ليتوج فائزاً من خلال الحفاظ على هدوئه ، وقد أثبت تطوره وأصبح سائقاً على أعلى مستوى في مثل هذه السباقات حيث السرعات العالية)).
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