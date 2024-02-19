راشد الظاهري بطل سباق «الفورمولا 4» على حلبة دبي أوتودروم

توج البطل الإماراتي الموهوب راشد الظاهري سائق الفورمولا 4، بلقب سباق الإمارات للفورمولا 4 لعام 2024 أول من أمس على حلبة دبي اوتودروم، ونجح الظاهري في التفوق على أفضل 34 سائق فورمولا 4 من جميع أنحاء العالم، مع فريق بريما للسباق بدعم من أكاديمية ياس هيت.

وفي مجريات السباق على حلبة دبي كانت جائزة السباق الكبرى تخضع لضغوطات عديدة أهمها حالة الطقس المتقلبة وبالتالي كان سباق الفورمولا 4 واحداً من أصعب السباقات، مليئاً بالتحديات على مسار صعب، حيث استعد الظاهري ببراعة، وتمكن الشاب الإماراتي البالغ من العمر 15 عاماً من التغلب على الظروف الجوية المتغيرة من خلال جولتين تأهيليتين مثاليتين، وبالتالي شارك في جولتين من الصف الأمامي في السباقات اللاحقة.

وبعد حصوله على المركز الثاني في سباق السبت الماضي، أكمل الظاهري أداءً متميزاً أول من أمس، حيث قدم استعراضات خيالية في قيادة مثيرة ليتوج فائزاً من خلال الحفاظ على هدوئه ، وقد أثبت تطوره وأصبح سائقاً على أعلى مستوى في مثل هذه السباقات حيث السرعات العالية)).

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