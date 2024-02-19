الشارقة يستقبل مليحة في دوري اليد اليوم

يستقبل فريق الشارقة لكرة اليد في السابعة مساء اليوم فريق مليحة في خامس مؤجلات فريق الشارقة في الدور التمهيدي بدوري رجال اليد، وسيسعى الشارقة لمواصلة التقدم نحو الصدارة وسيسعى فريق مليحة لتحقيق فوز مهم ومعنوي في بروفته الأخيرة قبل مشاركته في بطولة الأندية الخليجية في قطر خلال الفترة من 25 فبراير وحتى 5 مارس القادم.

ومع ختام الجولة السادسة للبطولة تصدر فريقا شباب الأهلي والجزيرة، ولكل منهما 14 نقطة ولكن فارق الأهداف منح شباب الأهلي الصدارة والجزيرة الوصافة.

والحال نفسه في الصراع على المركزين الثالث والرابع حيث يتساوى فريقا العين ومليحة برصيد 13 نقطة ومنح فارق الأهداف فريق العين المركز الثالث ومليحة الرابع، وتقدم فريق الشارقة للمركز الخامس برصيد 12 نقطة وفريق الوصل سادساً برصيد 9 نقاط ثم فريق النصر سابعاً برصيد 8 نقاط وثامناً وأخيراً فريق دبا الحصن برصيد 5 نقاط.

وواصل فريق الشارقة حامل اللقب مسيرته نحو صدارة المسابقة عقب فوزه الرابع على حساب مستضيفه فريق الوصل بنتيجة 31 - 23، بدوره واصل فريق العين مسيرته الناجحة بالمسابقة رافعاً رصيده إلى 13 نقطة وفارضاً نفسة ضمن أندية المقدمة، بعد فوزه على ضيفه فريق النصر بنتيجة 28 - 23.

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