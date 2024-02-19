فارس البلوشي يهدي الإمارات ذهبية آسيا لأشبال المبارزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
حصل فارس البلوشي لاعب منتخبنا الوطني للمبارزة ونادي الفجيرة للفنون القتالية لسلاح سيف الشيش على ذهبية بطولة آسيا للأشبال لسلاح سيف الشيش الفلورية، خلال البطولة التي أقيمت بمشاركة 80 لاعباً على صالة عيسى بن راشد بالبحرين، وذلك بعد تحقيقه 6 انتصارات لينتزع الذهبية الأولى للإمارات على المستوى الآسيوي خلال البطولة، وتوج لاعبنا بالإنجاز في حضور الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للمبارزة وعدد من أعضاء الاتحاد وممثلي الاتحاد الآسيوي.
من جهته، قال نادر أبو شاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية: يوم تاريخي للمبارزة الإماراتية، نهنئ سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة ، لدعم ورعاية سموه للمواهب للوصول إلى منصات التتويج، ونشكر الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، للدور الكبير الذي يقوم به من أجل تطوير مستوى اللعبة.
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