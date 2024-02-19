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فارس البلوشي يهدي الإمارات ذهبية آسيا لأشبال المبارزة

2/19/2024 7:19:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حصل فارس البلوشي لاعب منتخبنا الوطني للمبارزة ونادي الفجيرة للفنون القتالية لسلاح سيف الشيش على ذهبية بطولة آسيا للأشبال لسلاح سيف الشيش الفلورية، خلال البطولة التي أقيمت بمشاركة 80 لاعباً على صالة عيسى بن راشد بالبحرين، وذلك بعد تحقيقه 6 انتصارات لينتزع الذهبية الأولى للإمارات على المستوى الآسيوي خلال البطولة، وتوج لاعبنا بالإنجاز في حضور الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للمبارزة وعدد من أعضاء الاتحاد وممثلي الاتحاد الآسيوي.

من جهته، قال نادر أبو شاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية: يوم تاريخي للمبارزة الإماراتية، نهنئ سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة ، لدعم ورعاية سموه للمواهب للوصول إلى منصات التتويج، ونشكر الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، للدور الكبير الذي يقوم به من أجل تطوير مستوى اللعبة.

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