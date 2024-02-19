عالم من الكذب! 1 ـــ 2

وكأن العالم كله بكل ما فيه ومن فيه، بتاريخه وأخباره وخيراته وإنجازاته وحضارته وثقافته وحروبه وكوارثه ومدنه وبشره... إلخ، كله صار متواجداً وموجوداً على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل، وكل ما لا يوجد على هذه الشبكة أو في هذا الفضاء يعتبر غير موجود أو كأنه لم يوجد ذات يوم، الإنترنت هو ما يعطيك شهادة حضورك في الحياة، وهو ما يجيز لك المرور بين مفاصل الأحداث، هو ما يعترف بك باعتبارك كائناً أو حدثاً قائماً ومساعداً، وله قيمته بالفعل.. هكذا أصبح الحال!

فهل كل ما نقرأه ونتابعه ونراه ونسمعه صحيح؟ حقيقي، يستحق الالتفات والمتابعة والاهتمام؟ ليس بالضرورة! ولكن يكفي أنه تمكن من التنافس والتدافع مع ملايين الأشخاص والأحداث، وحجز له مكاناً في مجرة الفضاء الإلكتروني! فهل علينا أن نقلق أو نخاف إذا لم نجد أنفسنا هناك؟ ذلك خيار كل واحد منا، ولا ننسى أن هناك من يحرك العالم وهو يقبع في ظل الكوكب، يملك نصف ثروات العالم دون أن يعرف إلا عدد محدود جداً ملامحه أو حتى اسمه، فهناك ما يسمى رجال الظل، وحكومات الظل، ومحركو الأحداث من منطقة الظل، لكن الظل لم يخلق للجميع أيضاً!

على شبكة الإنترنت الكثير من الكذب والتزييف والمزيفون والمزيفون (بكسر الياء) الذين يزيفون كل شيء، ويكذبون بكل بساطة ليظهروا على كتف هذا الكذب، من يزيف الأخبار، من يخترع الإثارة، من يفبرك الصور، من يلفق الأحداث، ومن يكتب قصصاً لم تحدث لحياة أشخاص يعيشون أو عاشوا بيننا، لكنهم لا علاقة لهم بما يكتب عنهم، الكذب سيد الموقف في الكثير من صفحات وحسابات السوشال ميديا! فالمصداقية والدقة لم تعد ذات قيمة، القيمة للانتشار وصناعة فقاعة المتابعين والشهرة الزائفة!

هل تقرأون يومياً تلك الأقوال والاقتباسات التي تنسب للعظماء والأدباء والفلاسفة، لنزار قباني وشوبنهاور وسيدنا علي بن أبي طالب وابن خلدون ونجيب محفوظ وهارون الرشيد وجلال الرومي وديستويفسكي... وغيرهم؟ بلا أدنى شك تقرأون ذلك يومياً، فهل تصدقون ذلك؟ وأن تلك الأقوال والاقتباسات لهؤلاء فعلاً؟ نكمل غداً!