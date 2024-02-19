ما بين الاندماج والعزلة

يقال إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تسعى لإيجاد حل للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، ورغم أن مثل هذه الأخبار لم تعلن عنها الإدارة المعنية، بل ذكرت في وسائل إعلامية هم يعتبرونها موثوقة، ونحن نعرف بأنها مصدر مهم من مصادر تسريب المعلومات وتوجيهها في الاتجاه المرغوب، سواء من الإدارة العليا أو من جهات لها مصالح مرتبطة باستحقاقات انتخابية قبل نهاية العام الحالي.

((نيويورك تايمز)) أو ((واشنطن بوست)) لا تؤلف الأخبار إذا لم تحصل على الضوء الأخضر من أعوان الرئيس، ولا تكشف سراً لا يراد له أن يعرف، مثل تلك القناة التلفزيونية الإسرائيلية المسماة ((قناة 12))، والتابعة للجيش الإسرائيلي، والتي تنفرد بالأخبار يومياً، وكل من يتابعها يعرف جيداً أن ما تقوله هو ما يريد وزير الدفاع وهيئة الأركان إيصاله للناس، ومع ذلك سنصدق أن بايدن يريد أن يدفع نحو حل الدولتين، ضمن خطة تبدأ من وقف إطلاق النار في غزة لمدة طويلة قد تصل إلى ستة أسابيع، مع التجديد بعد إطلاق الذين اختطفتهم حماس أو ما بقي منهم بعد مجازر نتانياهو، ومعهم الإفراح عن سجناء فلسطينيين، وتطرح خطة خلال هذه المدة لمفاوضات أمريكية عربية- فلسطينية- إسرائيلية، وربما تضاف إليها أطراف أوروبية، يكون هدفها وضع جدول مواعيد لإنهاء الاحتلال، وقيام الدولة الفلسطينية بعد تجديد دماء القيادة، وإجراء انتخابات.

سنصدق لأننا متأكدون أن بايدن لن يفوز في انتخابات الرئاسة في نوفمبر المقبل إذا لم يدخلها وفي يده إنجاز يواجه به خصومه، وسنصدق لأننا نعرف بأن في الولايات المتحدة مراكز بحث، تقدم تقاريرها إلى الإدارة والجهات ذات الاختصاص، من وزارة الخارجية إلى مستشارية الأمن القومي إلى أجهزة الاستخبارات وقيادات الجيش، وأن هناك عدة أطراف حذرت من الخسارة الفادحة، التي تعرضت لها إسرائيل نتيجة حرب الإبادة لأرض يسكنها مليونا إنسان، ويقال إن بايدن لوّح للإسرائيليين بورقة الاندماج في الشرق الأوسط إذا وافقوا على الإطار العام لاتفاق سلام جديد ينهي الصراع مع الفلسطينيين.

وما لم يقله بايدن هو أن الرفض الإسرائيلي سيقود إلى عكس المطروح، عكس الاندماج، وهوما قلناه بالأمس، العزلة والنفور، ليس في الشرق الأوسط، بل على المستوى الدولي.