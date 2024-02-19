على الرغم من أن دور الـ 16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة قد مر دونما مفاجآت، إلا أنه قد ترك في نفسي انطباعاً عن أحد الفرق لم أستطع تجاوزه، وترك في نفس الوقت بعض الملاحظات عن فرق أخرى ربما من المفيد لأصحابها أن نذكرها.

أما الفريق الوحيد الذي استأثر بالإنطباع فهو فريق النادي العربي بأم القيوين، فقد شاهدته أمام الجزيرة في ثوب لم أشهده عليه منذ عرفته، وهي معرفة قديمة تمتد لأكثر من 40 سنة، هذا الفريق، وهو الوحيد الذي يمثل إمارة أم القيوين، أحد الركائز الدائمة لدوري الدرجة الثانية منذ انطلاقتها القديمة، وأصبح فيما بعد أحد فرسان دوري الدرجة الأولى، بعد انطلاقة دوري المحترفين في 2007، لكنه لم يصعد ولم يقترب من دوري المحترفين، وعندما شاهدته منذ أيام أمام الجزيرة، وشاهدت العرض القوي الذي قدمه من الناحية الفنية، إضافة إلى الروح القتالية التي تحلى بها الفريق وأحرج بها منافسه الذي يعد واحداً من الفرق المرموقة إماراتياً، قلت في نفسي أما آن الأوان لهذا الفريق الذي يكافح منذ سنوات طويلة لأن يرى النور وينضم للمحترفين؟! خسر العربي بهدف يتيم، لكنه لفت انتباهنا وأمتعنا بأدائه وواقعية مدربه الجزائري الذي أوصى لاعبيه بالاستمتاع نظراً للفارق الكبير بين الفريقين، لعل ما حدث يكون دافعاً لصعود العربي لأول مرة لدوري المحترفين فقد آن الأوان يا أم القيوين.

ولو تسألني عن الملاحظات، أولها أن الوصل بسباعيته في شباك الإمارات يسعى لحصد معظم ألقاب الموسم، وليس فقط بطولة الدوري، الشهية مفتوحة، والرغبة بلا حدود، ومن ورائهم مدرب شاب طموح يقف خارج الخطوط.

آخر الكلام

شباب الأهلي يتدارك نفسه في الوقت الإضافي أمام جدية بني ياس الذي يغادر بأفضل عروضه، والعين ((تغمز)) للآسيوية، والثمن يدفعه الوحدة مبكراً!!