نماذج ملهمة

في كتابه ((خواطر وذكريات مع الإعلام)) يوجه الدكتور أحمد سيف بالحصا همسة عتاب إلى الإعلام الإماراتي، بعد أن يبدي تقديره للدور الوطني، الذي يقوم به، قائلاً إنها همسة لا يقصد بها إلا المصلحة العامة، لأنه يرى أن العلاقة بين أجهزة الإعلام ومؤسسات القطاع الخاص لا تزال بحاجة للمزيد من التفهم والتقارب.

يقول الدكتور بالحصا في همسة عتابه تلك: إن بعض وسائل الإعلام تقوم على استحياء، أو تبخل أحياناً، بإلقاء الضوء على بعض إنجازات ونجاحات بعض مؤسسات القطاع الخاص، بدعوى أن هذا يعتبر نوعاً من الدعاية أو الترويج المجاني.

ويضرب الدكتور بالحصا مثالاً على ذلك قائلاً: إنه ذات مرة كتب أحد العاملين في مجموعة شركات بالحصا مقالاً لنشره في صحيفة كبيرة في دولة الإمارات، كانت تنشر له بعضاً من كتاباته من قبل، وعندما سلم المقال لمسؤول التحرير فوجئ برفض نشره بدعوى أنه يتضمن إشادة بالجانب الإنساني داخل المجموعة، حيث اعتبر هذا نوعاً من الدعاية.

تساءل كاتب المقال قائلاً: لكننا كثيراً ما نكتب عن السلبيات، ونوجه الانتقادات للعديد من المؤسسات المحلية والعالمية، فلماذا لا نشيد بإيجابيات البعض الآخر حتى يكون قدوة لغيره؟ لم يستطع كاتب المقال إقناع مسؤول التحرير بوجهة نظره، رغم أنه كتب ذلك المقال بعد أن ترك الخدمة بالمجموعة، وقرر التقاعد والعودة لوطنه.

يمضي الدكتور بالحصا شارحاً وجهة نظره حول الدور الذي تؤديه الشركات والمؤسسات التجارية تجاه الوطن والمجتمع، مستشهداً بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لدى تكريم رواد ومعلمي وطلاب المدرسة الأحمدية، خلال الاحتفال، الذي أقيم في ندوة الثقافة والعلوم بدبي عام 2012، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس المدرسة، حيث قال سموه: إن ((مؤسس المدرسة هو أحد تجار دبي، الشيخ أحمد بن دلموك، ونقول للتجار إن المجد الحقيقي هو فيما نقدمه للوطن، وليس فيما نأخذه منه)).

يختم الدكتور بالحصا همسة عتابه قائلاً: ((إذن يجب ألا يقتصر التقدير والتكريم على من يدفع ثمن الإعلان. من العدل أن يكون التكريم والتقدير والمجد الحقيقي لمن يقوم بدوره تجاه الوطن وتجاه المجتمع على الوجه الأكمل)).

ذكرتني همسة العتاب هذه بمقطع الفيديو، الذي نشره سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عبر حسابه الرسمي على منصة X في شهر يناير من العام الماضي، مشيداً بجهود وعطاء رجل الأعمال الإماراتي جمعة الماجد، ودوره في قصة نجاح دبي وريادتها العالمية، منوهاً سموه بتجربته، قائلاً: ((هو إحدى قصص دبي الملهمة، وجزء من ريادتها ونجاحها، ونموذج لتجارها الذين ارتبطت إنجازاتهم الاقتصادية بإنجازاتهم الإنسانية في خدمة المجتمع والناس. كان مدركاً لطموح دبي ورؤية قيادتها، فسخر حياته للبناء والإنجاز، وآمن ببركة العطاء فتضاعفت نجاحاته.

بجمعة الماجد وأمثاله نحتفي ونفتخر)). عام 2013 قمت بإدارة حوار مع جمعة الماجد أثناء إطلاق مبادرة ((تجار دبي)) من قبل غرفة تجارة وصناعة دبي، قال فيه إنه بدأ حياته التجارية من الصفر، فلم يكن من عائلة ثرية، ولم يرث المال والتجارة من عائلته، حاله حال 95 % من تجار دبي، مشيراً إلى أنه تعرض للخسارة والإفلاس مرتين، عاد بعدهما مرة أخرى إلى نقطة الصفر، ثم بدأ من جديد.

ويوم الأربعاء الماضي أدرت في ندوة الثقافة والعلوم حواراً مع رجل الأعمال الإماراتي الدكتور أحمد سيف بالحصا، قال فيه أيضاً إنه ليس من عائلة ثرية، ولم يرث المال والتجارة من عائلته، وذكر أنه ترك الدراسة عندما توفي والده وهو في الثامنة من عمره، واضطر للعمل ((لضيق ذات اليد ورقة الحال))، ونوه بأن من عوامل إثراء تجربته كانت الأزمات والانعطافات التي عاصرها، والتي مر بها في حياته.

هذه النماذج من رجال الأعمال الإماراتيين مشرفة لجيلها وملهمة لكل الأجيال، لأنها شقت طريقها وسط الصخر في ظروف صعبة وشاقة، ولهذا استحقت الاحترام والتقدير من القيادة ومن الناس.