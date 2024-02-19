الذكاء الاصطناعي في «قمة الحكومات»

منذ انطلاقتها قبل عقد من الزمن، تحولت ((القمة العالمية للحكومات)) إلى واحدة من أبرز المنصات الدولية تأثيراً وقدرة في مجال استشراف المستقبل وملامسة فرصه وتوجهاته وتحدياته، ومكاناً راسخاً لتوقيع الكثير من اتفاقات التعاون والابتكار بين الحكومات والمؤسسات الدولية والإقليمية والمراكز والجهات البحثية الخاصة المشاركة، وهو ما جعلها قصة نجاح أخرى تضاف إلى قصص النجاح الكثيرة لإمارة دبي، أو كما قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، عبر منصة ((X)): ((القمة العالمية للحكومات قصة نجاح بدأت من دبي وأصبحت اليوم الحدث الأهم في استشراف مستقبل العمل الحكومي دولياً)).

وفي دورتها الجديدة، التي عقدت في مدينة الجميرا بدبي في الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري، وكان لي شرف حضورها، ضمن نحو 4000 مشارك من النخب الفكرية من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار ورواد الأفكار والمختصين في الشؤون السياسية والتنموية والمالية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية من مختلف دول العالم، يتقدمهم رؤساء تركيا ورواندا وسيشيل وزيمباوي وموريشوس ومدغشقر والمالديف وقيرغيزستان، ورؤساء حكومات مصر والعراق وليبيا والهند وألبانيا، والأمناء العامون لمجلس التعاون وجامعة الدول العربية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومدير صندوق النقد الدولي، اختصر معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس القمة، في كلمته الافتتاحية، أوضاع العالم قائلاً ما مفاده أنه على الرغم من الظروف والتحديات العالمية الصعبة، فإن العالم يعيش حقبة بشرية هي الأفضل والأكثر أمناً ورفاهاً وصحة وفرصاً في تاريخه، ومستعرضاً بعضاً من هذه الإيجابيات مثل تضاعف عمر الإنسان، وإمكانية الحصول على العلاج والدواء خلال وقت قصير، ووجود علاجات مبتكرة لأمراض كثيرة، وتقلص عدد الدول الفقيرة إلى النصف خلال العقدين الماضيين، وانخفاض معدلات الفقر بنسبة 50 بالمائة، ومحو أمية 86 % من البشر، وظهور أكبر طفرة معرفية من آياتها نشر 120 ألف كتاب جديد كل شهر، وكتابة 6 ملايين مقال على المدونات يومياً، وتسجيل 33 مليون براءة اختراع خلال عقد واحد.

وأشار معاليه إلى أن نحو 17 تريليون دولار أنفقت خلال الفترة على الحروب والصراعات والنزاعات (لو أنها أنفقت على مجالات التنمية والعلوم والابتكارات لتخلصت البشرية اليوم من الجوع والفقر والأوبئة والأمراض المستعصية)، وإلى أن 50 % من النمو العالمي يأتي من الصين والهند وحدهما، و7 % من الناتج المحلي العالمي يذهب لسد تكاليف التجارة، وأن قدرة الذكاء الاصطناعي تضاعفت 1000 مرة خلال عام واحد.

وكما جرت العادة، كل عام، ازدحم جدول أعمال القمة بعشرات الجلسات والحوارات لتقديم رؤى مستقبلية في مجالات الابتكار والاستثمار والأسواق والتبادل المعرفي والتكنولوجي والنقل والطيران وحماية الطبيعة والاقتصاديات الرقمية والمدن الذكية والتحول الأخضر والتخطيط العمراني والطاقة والفضاء والتعليم والشباب والرياضة والوقاية الصحية، إلا أن قمة هذا العام تميزت بجلسات عدة كان محورها ((الذكاء الاصطناعي))، وهو موضوع بات يستحوذ على اهتمام العالم ويثير الكثير من الجدل والنقاش والتساؤل بسبب كثرة تطبيقاته ومهامه ومعالجاته من جهة، ومنافسته للذكاء البشري في التعلم والإبداع والتعرف على المشكلات المعقدة وحلها من جهة أخرى. ولا أدل على ذلك من تخصيص أكثر من 8 جلسات متفرقة لموضوع الذكاء الاصطناعي، حملت عناوين عكست التساؤلات التي تدور حوله.

والحقيقة أن الانقسام حول الذكاء الاصطناعي، بين من يدافع عنه ويتحمس له ويعتبره ثورة في عالم الابتكار والحلول، وبين من يحذر من مخاطره ويناشد بوضع ضوابط تنظيمية له كيلا يلغي دور البشر في الابتكار، هو انقسام لا يمكن التوافق حوله بين المعسكرين، خصوصاً أن هناك من يحمل لواء المعارضة من منطلقات أيديولوجية مناهضة لشركات الأعمال وأرباب الصناعة ومحابية للطبقة العاملة، بمعنى أن الذكاء الاصطناعي يوفر ذريعة لأصحاب الأعمال للاستغناء عن العمال أو تهميشهم أو إجبارهم على قبول شروط مجحفة.