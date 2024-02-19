كان يوجه أصابع الاتهام إلى نفسه في بعض المواقف عند الإخفاقات وتدهور الحال سواء في التجارب الفاشلة والعلاقات المتذبذبة التي لا تستمر أو المشروعات والمهام التي لا تنجز بالشكل المتوقع والمطلوب، فتضعف الثقة بالنفس تلقائياً وينحدر معها تقدير الذات بشكلٍ لافت فيشعر مع مرور الأيام أنه غير واثق بقدراته وغير قادر على إكمال مسيرة التطور التي توصله إلى الهدف الذي يصبو إليه.

وفي موقفٍ آخر، قد يدخِل أحد الأشخاص من ليس له أي علاقة في عدم تقدمه ونجاحه في دائرة فشله حتى يشعر في قرارة نفسه بالرضا والقبول وبذلك يخرِج نفسه من قوقعة الحُكم السلبي والفشل ولوم وتأنيب الذات وتجده يسهب دائماً في تحليل نوايا الآخرين، هذه الشخصية هي بلا شك غير واثقة بنفسها ولا تقف على أساس راسخ وصلب، ولذا تجد أعذاره دائماً جاهزة ويقوم بتبرير الفشل الشخصي وتحميل الآخرين مسؤولية فشله الذي هو أساساً نتيجة تقصيره.

عموماً الحياة حقل تجارب، فلا بد من أن تسأل نفسك ((ما الدرس الذي تعلمته من العلاقات السابقة، والمواقف، والعمل أو مسيرتك في الحياة؟))، ((وكيف بإمكانك مسامحة نفسك على جميع الأخطاء القديمة والمضي قدماً في المسار الصحيح بآليات متقدمة ونظرة أكثر واقعية وإيجابية؟)).

تذكر دائماً أنه ما حدث في السابق من مواقف سلبية وذكرى أليمة وإخفاقات وآلام وفشل أصبحت جميعها في عداد صفحات الماضي، ومن المهم أن تستبدل من اليوم بحكمك السلبي على النفس، التعرف إلى الدروس المستفادة من جميع تلك المواقف التي تعثرت فيها، وتعلّم كيفية مسامحة النفس على الضرر الذي تسببت فيه في حق نفسك بإيقاف اجترار الذكرى السلبية وتحسين الحوار الذاتي بإطلاق خطة تطويرية وأحكام أكثر إيجابية تسهم في تغيير مجرى حياتك للأفضل.