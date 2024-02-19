اعتذار للسيدة ماجدة الرومي!

النخبة السياسية اللبنانية المعاصرة، قررت طواعية وبإصرار غير طبيعي، أن تدمر نفسها بنفسها، بمعنى أن تقوم بعملية اغتيال معنوي مدمر لكل رموزها السياسية والفكرية والاجتماعية.

نظرية أنا أفضل منك، ليس لأنني أستحق ذلك، ولكن أنا أفضل منك لأنك أسوأ مني!

إنها نظرية كيف أبدو طويل القامة، لأسباب ليس لها علاقة بطول قامتي، ولكن لأنني استطعت أن أثبت لك وللرأي العام وللعالم، كم أنت قصير جداً!

وكأن الرأي العام في ذلك الزمن، في هذا البلد العظيم، الذي علّم المنطقة الحضارة والتسامح والتعايش المذهبي والطائفي، قد قرر أن يرتدي ((حزام التدمير الذاتي الناسف)).

بهذا المفهوم، يصبح الجميع خونة أو عملاء أو في النار!

بهذا المفهوم، يصبح الشاعر سعيد عقل فينيقياً انعزالياً، وبشير جميل عميلاً إسرائيلياً، والثنائي الشيعي عملاء لإيران، وهؤلاء رجال المخابرات السورية، وهؤلاء عملاء للرياض، وهؤلاء مجندين في الاستخبارات الفرنسية، وهؤلاء النواب الجدد، خدام لإرادة السفارة الأمريكية، وهذا البنك تموله إيران، وهذه الجريدة تابعة لدمشق، وتلك القناة ممولة من طهران.

بهذا المفهوم، يصبح الجميع قتلة، خونة، عملاء، فاسدين!

هل هذا يعني أن الواقع لا يقول إن هناك مالاً سياسياً في لبنان؟ وهل هناك من أبناء هذا الوطن الذي وضع مصلحة الداعم الخارجي قبل مصلحة الوطن اللبناني؟

بالتأكيد هناك مثل هذه الحالات.

هذا جزء من كل، ولكن لا يمكن تعميم ذلك على الجميع، من قبيل الكيد السياسي، وتصفية الحسابات، وتحقيق مبدأ أنا أفضل منك، لأنك أسوأ مني.

آخر ضحايا فكرة الاغتيال المعنوي المجنونة في لبنان، هي السيدة الفنانة ماجدة الرومي.

السيدة ماجد الرومي، عاشت حياتها مواطنة لبنانية، عاشقة لتراب وطنها بامتياز، وعاشت نموذجاً يحتذى به في التسامح والاعتدال والنقاء الإنساني.

عرفتُ السيدة ماجدة الرومي، وكان لي شرف العمل معها لسنوات، واقتربت من الجانب الإنساني منها، وأشهد بالله أنني وجدت في روحها نقاء أسطورياً، ومحبة إنسانية، وزهداً وإيماناً وشهامة يندر أن تجتمع في إنسان واحد.

السيدة ماجدة الرومي، من أكثر من يتطوع بالغناء مجاناً لجمعيات خيرية في لبنان والعالم، وهي أحد النساك في أديرة جبال لبنان، ومرتلة للتراتيل الكنائسية في أيام الآحاد والأعياد الدينية.

ماجدة الرومي – كما عرفتها - كف نظيف، روح طاهرة، إخلاص للفن الجاد، عشق للوطن.

مَن في قلبهم مرض، هاجموا هذه الفنانة العظيمة، لأنها تحدثت مؤخراً عن أزمة بلادها، ذلك الوطن المعطل بلا رئيس، وبلا حكومة، والذي يعيش على حافة انهيار نظامه الاقتصادي، ويعيش تحت سيف حرب مدمرة من قبل إسرائيل وميليشيا تحركها إيران.

هذه السيدة صاحبة موقف إنساني ووطني، بدليل أنها الوحيدة، وأكرر الوحيدة، التي جرأت ونزلت شوارع الأشرفية المدمرة عقب انفجار المرفأ، وهي المرأة التي كرهها الرئيس الفرنسي ماكرون، والتي عشقها الناس من جدة إلى دبي، ومن القاهرة إلى عمان!

ما أبشع أن تغتال رموزنا!

عذراً يا سيدتي، سامحينا يا ((ست الناس)).