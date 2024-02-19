السيسي: تراجع إيرادات قناة السويس %50 بسبب الأزمات

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، إن إيرادات قناة السويس تراجعت من (40 إلى 50%) بسبب ((الأزمات)) على حدود البلاد المختلفة، بعد أن كانت تدر نحو 10 مليارات دولار سنوياً.
وقال السيسي خلال كلمة في مؤتمر لقطاع الطاقة بالقاهرة: ((الأزمات الحالية على حدودنا المختلفة مع ليبيا والسودان وقطاع غزة))، تسببت في تراجع إيرادات الممر الملاحي بنسبة 40 إلى 50%، حيث كان يُدر لمصر 10 مليارات دولار.
كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري، إن حركة التجارة في قناة السويس انخفضت 42% منذ بدء هجمات الحوثيين على السفن التجارية بالبحر الأحمر.
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