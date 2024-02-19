السيسي: تراجع إيرادات قناة السويس %50 بسبب الأزمات

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، إن إيرادات قناة السويس تراجعت من (40 إلى 50%) بسبب ((الأزمات)) على حدود البلاد المختلفة، بعد أن كانت تدر نحو 10 مليارات دولار سنوياً.

وقال السيسي خلال كلمة في مؤتمر لقطاع الطاقة بالقاهرة: ((الأزمات الحالية على حدودنا المختلفة مع ليبيا والسودان وقطاع غزة))، تسببت في تراجع إيرادات الممر الملاحي بنسبة 40 إلى 50%، حيث كان يُدر لمصر 10 مليارات دولار.

كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري، إن حركة التجارة في قناة السويس انخفضت 42% منذ بدء هجمات الحوثيين على السفن التجارية بالبحر الأحمر.

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