25 قتيلاً في انهيار أرضي بأفغانستان

قتل 25 شخصاً على الأقل، وأصيب ثمانية بجروح في انهيار صخري، نجم عن تساقط كثيف للثلوج شمال شرقي أفغانستان، على ما أعلنت وزارة إدارة الكوارث.

واجتاح الانهيار الصخري قرية ناكري بوادي تاتين في نورستان، ليل الأحد، ما أدى إلى طمر منازل بالثلوج والركام الصخري.

وأوضح الناطق باسم الوزارة، جنان سايق، في مقطع مصور موجه لوسائل الإعلام: ((بسبب الانهيار قتل 25 من مواطنينا، وأصيب ثمانية))، مؤكداً لـ((وكالة الصحافة الفرنسية)) أن الحصيلة قد ترتفع، وأضاف أن 15 إلى 20 منزلاً دمرت أو لحقت بها أضرار جسيمة.

وتؤخر الثلوج وصول فرق الإنقاذ، إذ إن إحدى الطرقات الرئيسية المؤدية للولاية مقطوعة.

ونورستان هي منطقة حدودية مع باكستان، تغطيها الغابات وجبال هندو كوش بشكل رئيسي. وتشهد المناطق الجبلية في شمال أفغانستان كل عام انهيارات ثلجية، في وقت تفتقر فيه أجهزة الطوارئ إلى المعدات اللازمة للإنقاذ.

وتأخر كثيراً تساقط الثلوج هذا العام في البلد المعتاد على فصول الشتاء القاسية بالمناطق الجبلية، في مؤشر جديد إلى التأثير القوي لظاهرة الاحترار المناخي، ففي منتصف يناير لم تكن كابل قد شهدت تساقط الثلوج، التي تأخرت شهراً ونصف الشهر. وتعد أفغانستان أحد أفقر البلاد في العالم، ويعيش نصف سكان البلاد تحت خط الفقر، بينما يعاني 15 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز