25 قتيلاً في انهيار أرضي بأفغانستان

(MENAFN
- Al-Bayan)
قتل 25 شخصاً على الأقل، وأصيب ثمانية بجروح في انهيار صخري، نجم عن تساقط كثيف للثلوج شمال شرقي أفغانستان، على ما أعلنت وزارة إدارة الكوارث.
واجتاح الانهيار الصخري قرية ناكري بوادي تاتين في نورستان، ليل الأحد، ما أدى إلى طمر منازل بالثلوج والركام الصخري.
وأوضح الناطق باسم الوزارة، جنان سايق، في مقطع مصور موجه لوسائل الإعلام: ((بسبب الانهيار قتل 25 من مواطنينا، وأصيب ثمانية))، مؤكداً لـ((وكالة الصحافة الفرنسية)) أن الحصيلة قد ترتفع، وأضاف أن 15 إلى 20 منزلاً دمرت أو لحقت بها أضرار جسيمة.
وتؤخر الثلوج وصول فرق الإنقاذ، إذ إن إحدى الطرقات الرئيسية المؤدية للولاية مقطوعة.
ونورستان هي منطقة حدودية مع باكستان، تغطيها الغابات وجبال هندو كوش بشكل رئيسي. وتشهد المناطق الجبلية في شمال أفغانستان كل عام انهيارات ثلجية، في وقت تفتقر فيه أجهزة الطوارئ إلى المعدات اللازمة للإنقاذ.
وتأخر كثيراً تساقط الثلوج هذا العام في البلد المعتاد على فصول الشتاء القاسية بالمناطق الجبلية، في مؤشر جديد إلى التأثير القوي لظاهرة الاحترار المناخي، ففي منتصف يناير لم تكن كابل قد شهدت تساقط الثلوج، التي تأخرت شهراً ونصف الشهر. وتعد أفغانستان أحد أفقر البلاد في العالم، ويعيش نصف سكان البلاد تحت خط الفقر، بينما يعاني 15 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي.
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