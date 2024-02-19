برنامج الأغذية: 25 مليوناً يعانون الجوع بالسودان

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أمس، إن 25 مليون شخص على الأقل يعانون نتيجة ارتفاع معدلات الجوع وسوء التغذية في السودان، في ظل الحرب الدائرة هناك منذ أكثر من عشرة شهور.
وذكر برنامج الأغذية في بيان: إن الأزمة في السودان ((ترسل موجات صادمة إلى أنحاء شتى في العالم، مع نزوح آلاف الأسر واضطرارها إلى عبور الحدود إلى تشاد، وجنوب السودان كل أسبوع)).
وأوضح مايكل دانفورد المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في شرق أفريقيا في البيان أن ((تأثير هذا الصراع يشمل ثلاث دول، هي السودان وجنوب السودان وتشاد، وقد تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم)). وأضاف ((بعد مرور ما يقرب من عام على الحرب لا نرى أي مؤشرات على أن عدد الأسر الفارة عبر الحدود سوف يتباطأ)).
وأشار البيان إلى أن معدلات الجوع وسوء التغذية الحاد في السودان ارتفعت منذ اندلاع الصراع، إذ يعاني 18 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد في البلاد، بينما يعاني نحو 3.8 ملايين طفل سوداني دون الخامسة من سوء التغذية.
وقال دانفورد ((ما لم يتم حل الصراع وإتاحة وصول الوكالات الإنسانية للمحتاجين دون قيود وتلقي التموين، فإن هذه الأزمة ستتفاقم.. نحتاج إلى التمكن من تقديم الدعم للأسر في السودان، لتجنب تحول أكبر أزمة نزوح في العالم إلى كارثة جوع مع الاقتراب من موسم القحط)).
وفي هذا الصدد، أكد البيان أن برنامج الأغذية العالمي يواجه فجوة تمويلية تبلغ نحو 300 مليون دولار، خلال الأشهر الستة المقبلة. وأدى الصراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل الماضي إلى مقتل 12 ألف شخص، بينما نزح أكثر من سبعة ملايين من منازلهم، وفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة، فضلاً عن الدمار الكبير، الذي لحق بالبنية التحتية والمستشفيات والمرافق الخدمية.
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