برنامج الأغذية: 25 مليوناً يعانون الجوع بالسودان

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أمس، إن 25 مليون شخص على الأقل يعانون نتيجة ارتفاع معدلات الجوع وسوء التغذية في السودان، في ظل الحرب الدائرة هناك منذ أكثر من عشرة شهور.

وذكر برنامج الأغذية في بيان: إن الأزمة في السودان ((ترسل موجات صادمة إلى أنحاء شتى في العالم، مع نزوح آلاف الأسر واضطرارها إلى عبور الحدود إلى تشاد، وجنوب السودان كل أسبوع)).

وأوضح مايكل دانفورد المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في شرق أفريقيا في البيان أن ((تأثير هذا الصراع يشمل ثلاث دول، هي السودان وجنوب السودان وتشاد، وقد تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم)). وأضاف ((بعد مرور ما يقرب من عام على الحرب لا نرى أي مؤشرات على أن عدد الأسر الفارة عبر الحدود سوف يتباطأ)).

وأشار البيان إلى أن معدلات الجوع وسوء التغذية الحاد في السودان ارتفعت منذ اندلاع الصراع، إذ يعاني 18 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد في البلاد، بينما يعاني نحو 3.8 ملايين طفل سوداني دون الخامسة من سوء التغذية.

وقال دانفورد ((ما لم يتم حل الصراع وإتاحة وصول الوكالات الإنسانية للمحتاجين دون قيود وتلقي التموين، فإن هذه الأزمة ستتفاقم.. نحتاج إلى التمكن من تقديم الدعم للأسر في السودان، لتجنب تحول أكبر أزمة نزوح في العالم إلى كارثة جوع مع الاقتراب من موسم القحط)).

وفي هذا الصدد، أكد البيان أن برنامج الأغذية العالمي يواجه فجوة تمويلية تبلغ نحو 300 مليون دولار، خلال الأشهر الستة المقبلة. وأدى الصراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل الماضي إلى مقتل 12 ألف شخص، بينما نزح أكثر من سبعة ملايين من منازلهم، وفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة، فضلاً عن الدمار الكبير، الذي لحق بالبنية التحتية والمستشفيات والمرافق الخدمية.

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