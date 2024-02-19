علاقات البرازيل وإسرائيل إلى مزيد من التدهور

(MENAFN
- Al-Bayan)
تتجه العلاقات بين البرازيل وإسرائيل إلى مزيد من التدهور إثر تصريحات الرئيس البرازيلي لولا دا شبه فيها الحرب في غزة بـ((المحرقة)).
وذكرت القناة 13 وهيئة البث الإسرائيليتان بأن البرازيل أصدرت قراراً بطرد السفير الإسرائيلي لديها بسبب الحرب على غزة. كما قرر دا سيلفا استدعاء سفير بلاده في إسرائيل. ورد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بالقول ((لن نحني رأسنا وسيبقى دا سيلفا شخصية غير مرغوب بها حتى الاعتذار عن تحريضه)).
وكان كاتس اعتبر الرئيس البرازيلي شخصاً غير مرغوب فيه في إسرائيل بسبب تصريحاته.
وقال كاتس الذي دعا السفير البرازيلي فريدريكو ماير ((أبلغت السفير البرازيلي أن الرئيس لولا شخص غير مرغوب فيه في إسرائيل حتى يعتذر ويتراجع عن تصريحاته)).
وكان دا سيلفا اتهم الأحد إسرائيل بارتكاب ((إبادة)) بحق المدنيين في غزة، مشبّهاً ما تقوم به إسرائيل بالمحرقة النازية إبان الحرب العالمية الثانية.
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