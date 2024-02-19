Tuesday, 20 February 2024 03:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


علاقات البرازيل وإسرائيل إلى مزيد من التدهور

2/19/2024 7:19:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تتجه العلاقات بين البرازيل وإسرائيل إلى مزيد من التدهور إثر تصريحات الرئيس البرازيلي لولا دا شبه فيها الحرب في غزة بـ((المحرقة)).

وذكرت القناة 13 وهيئة البث الإسرائيليتان بأن البرازيل أصدرت قراراً بطرد السفير الإسرائيلي لديها بسبب الحرب على غزة. كما قرر دا سيلفا استدعاء سفير بلاده في إسرائيل. ورد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بالقول ((لن نحني رأسنا وسيبقى دا سيلفا شخصية غير مرغوب بها حتى الاعتذار عن تحريضه)).

وكان كاتس اعتبر الرئيس البرازيلي شخصاً غير مرغوب فيه في إسرائيل بسبب تصريحاته.

وقال كاتس الذي دعا السفير البرازيلي فريدريكو ماير ((أبلغت السفير البرازيلي أن الرئيس لولا شخص غير مرغوب فيه في إسرائيل حتى يعتذر ويتراجع عن تصريحاته)).

وكان دا سيلفا اتهم الأحد إسرائيل بارتكاب ((إبادة)) بحق المدنيين في غزة، مشبّهاً ما تقوم به إسرائيل بالمحرقة النازية إبان الحرب العالمية الثانية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN19022024000110011019ID1107872225

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث