علاقات البرازيل وإسرائيل إلى مزيد من التدهور

تتجه العلاقات بين البرازيل وإسرائيل إلى مزيد من التدهور إثر تصريحات الرئيس البرازيلي لولا دا شبه فيها الحرب في غزة بـ((المحرقة)).

وذكرت القناة 13 وهيئة البث الإسرائيليتان بأن البرازيل أصدرت قراراً بطرد السفير الإسرائيلي لديها بسبب الحرب على غزة. كما قرر دا سيلفا استدعاء سفير بلاده في إسرائيل. ورد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بالقول ((لن نحني رأسنا وسيبقى دا سيلفا شخصية غير مرغوب بها حتى الاعتذار عن تحريضه)).

وكان كاتس اعتبر الرئيس البرازيلي شخصاً غير مرغوب فيه في إسرائيل بسبب تصريحاته.

وقال كاتس الذي دعا السفير البرازيلي فريدريكو ماير ((أبلغت السفير البرازيلي أن الرئيس لولا شخص غير مرغوب فيه في إسرائيل حتى يعتذر ويتراجع عن تصريحاته)).

وكان دا سيلفا اتهم الأحد إسرائيل بارتكاب ((إبادة)) بحق المدنيين في غزة، مشبّهاً ما تقوم به إسرائيل بالمحرقة النازية إبان الحرب العالمية الثانية.

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