قصف إسرائيلي يطال بلدة في عمق لبنان

(MENAFN
- Al-Bayan)
شنت إسرائيل غارتين جويتين على الأقل على بلدة الغازية على الساحل اللبناني أمس، على بعد أكثر من 30 كيلومتراً شمالي الحدود.
وسمع شهود دوي انفجارات عالية ورأوا عمودين كثيفين من الدخان الأسود يتصاعدان من أنحاء المدينة. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية اللبنانية أن إحدى الغارتين أصابت سيارة.
وذكرت الوكالة أن القصف أدى إلى سقوط ثمانية جرحى. وفي وقت لاحق، قال مصدر أمني إن إحدى الغارات استهدفت مستودع حديد في منطقة صناعية في البلدة، ما أسفر عن إصابة ثمانية عمال على الأقل سبعة منهم سوريون، يعملون في محيط الموقع المستهدف.
وأفاد مصور فرانس برس عن دوي غارتين على الأقل بفارق ثوانٍ معدودة. وقال إن إحدى الغارتين استهدفت مستودعاً يقع قرب الطريق الساحلية الدولية، ما أدى إلى اندلاع حريق ضخم وتصاعد سحب دخان كثيفة غطت سماء المنطقة.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرها سكان وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي سحب دخان أسود تتصاعد من موقعين على الأقل في البلدة.
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، قصف مستودعات أسلحة لـ ((حزب الله)) بالقرب من صيدا رداً على هجوم شنه الحزب بطائرة مسيرة على إسرائيل. وأضاف هاغاري: ((حددنا موقع طائرة مسيرة تابعة لحزب الله قرب طبريا، والتي عبرت أمس، على ما يبدو وتحطمت قرب طبريا. هاجمنا مستودعات أسلحة قرب صيدا رداً على هذا الفعل)).
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