قصف إسرائيلي يطال بلدة في عمق لبنان

شنت إسرائيل غارتين جويتين على الأقل على بلدة الغازية على الساحل اللبناني أمس، على بعد أكثر من 30 كيلومتراً شمالي الحدود.

وسمع شهود دوي انفجارات عالية ورأوا عمودين كثيفين من الدخان الأسود يتصاعدان من أنحاء المدينة. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية اللبنانية أن إحدى الغارتين أصابت سيارة.

وذكرت الوكالة أن القصف أدى إلى سقوط ثمانية جرحى. وفي وقت لاحق، قال مصدر أمني إن إحدى الغارات استهدفت مستودع حديد في منطقة صناعية في البلدة، ما أسفر عن إصابة ثمانية عمال على الأقل سبعة منهم سوريون، يعملون في محيط الموقع المستهدف.

وأفاد مصور فرانس برس عن دوي غارتين على الأقل بفارق ثوانٍ معدودة. وقال إن إحدى الغارتين استهدفت مستودعاً يقع قرب الطريق الساحلية الدولية، ما أدى إلى اندلاع حريق ضخم وتصاعد سحب دخان كثيفة غطت سماء المنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها سكان وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي سحب دخان أسود تتصاعد من موقعين على الأقل في البلدة.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، قصف مستودعات أسلحة لـ ((حزب الله)) بالقرب من صيدا رداً على هجوم شنه الحزب بطائرة مسيرة على إسرائيل. وأضاف هاغاري: ((حددنا موقع طائرة مسيرة تابعة لحزب الله قرب طبريا، والتي عبرت أمس، على ما يبدو وتحطمت قرب طبريا. هاجمنا مستودعات أسلحة قرب صيدا رداً على هذا الفعل)).

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