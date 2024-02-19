طبيب يحول خيمته إلى عيادة طبية مجانية في رفح

بعد نزوحه من مدينته بيت حانون شمالي قطاع غزة، إلى مخيم المواصي في رفح جنوبي القطاع، حوّل الطبيب رجاء عكاشة خيمته إلى عيادة ليعالج الأطفال المرضى النازحين، ويبعث الأمل من خيمته البسيطة للعديد من الأطفال الصغار الذين يعانون من الحرب المستمرة على القطاع.

رجاء عكاشة، طبيب أطفال، نزح منذ الأيام الأولى للحرب، بعدما قصفت الطائرات الإسرائيلية منزله في بيت حانون، ثم انتقل إلى خان يونس، وعمل في مشفى مبارك للأطفال، ومن ثم نزح مرة أخرى إلى رفح بعد اجتياح الجيش الإسرائيلي خان يونس.

يقول عكاشة لوكالة ((سبوتنيك)) الروسية عن مبادرته: ((هذه المبادرة من خيمتي، في داخل أكبر مخيم للنازحين، مخيم المواصي، وهي مبادرة مجانية للأطفال، سواء الفحص أو الدواء، فكل ما نقدمه هنا مجاني. النازحون أوضاعهم صعبة للغاية، ولا أستطيع أن أطلب منهم المال في هذه الظروف)). ويضيف: ((أوجد هنا منذ شهرين، وأسعى إلى توفير أدوية مجانية للأطفال، في ظل الوضع الكارثي الذي نعيشه، حيث لا توجد مشافٍ أو مراكز صحية للأطفال، وهذه الخيمة الطبية أقل شيء ممكن أن أقدمه للأطفال النازحين)).

إمكانات بسيطة

ويستقبل عكاشة داخل خيمته الأطفال يومياً لمعالجتهم على الرغم من الإمكانات البسيطة ونقص الدواء، ويعالج من 120- 150 حالة من الأطفال. يقول عكاشة: ((يواجهني كثير من الصعوبات، وأهمها عدم توافر الأدوية للأطفال، حتى في المشافي لا تتوافر الأدوية.. وفي هذه الخيمة لا توجد مستلزمات طبية. هناك أعداد كبيرة من المرضى يأتون بشكل يومي، بسبب الأوضاع الصعبة، فالمياه مالحة والطعام غير نظيف، وهناك انتشار للأمراض)).

ويتمنى عكاشة أن تقف الحرب وتدخل المساعدات الإنسانية، وخاصة أدوية الأطفال. ويقول: ((أوقفوا الحرب، أنقذوا أطفال غزة.. الأطفال الذين يأتون إلى خيمتي قصصهم مبكية)).

بلا مأوى

وبسبب الحرب أصبح أكثر من 85 في المئة من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بلا مأوى، ولجأ معظم النازحين إلى رفح التي كان يقدر عدد سكانها قبل الحرب بنحو 300 ألف نسمة.

وقال عماد جودت (55 عاماً) الذي نزح في وقت مبكر من الحرب إلى هناك مع عائلته من مدينة غزة ((لا مكان فارغاً في رفح، أكثر من مليون ونصف المليون موجودون هنا، هل العالم يعرف هذا الوضع؟)).

وقال الأب لخمسة أطفال ويعيش في مدينة من الخيام بلا طعام أو ماء في رفح ((أنا مسؤول عن أسرة كبيرة... عندي شعور بالعجز لأني لا أعرف أين أذهب بها إذا حصل اجتياح)).

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