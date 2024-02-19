إسرائيل أمام محكمة لاهاي ومرافعات لـ 50 دولة

طالب ممثلون فلسطينيون أمس، قضاة أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بإعلان عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، قائلين إن الرأي الاستشاري للمحكمة يمكن أن يسهم في دفع حل الدولتين وإحلال سلام دائم.

وتأتي تلك الطلبات في مستهل جلسات الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية في لاهاي على مدى أسبوع حول التداعيات القانونية لهذا الاحتلال. وستلقي أكثر من 50 دولة مرافعاتها أمام المحكمة حتى 26 فبراير.

وطلبت الأمم المتحدة من المحكمة النظر في مسألتين. في المسألة الأولى، سيكون على المحكمة النظر في الآثار القانونية لـ((الانتهاك المستمر من جانب إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير)).

ويتعلّق ذلك بـ((احتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمّها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها)).

وفي المسألة الثانية، سيكون على المحكمة أن تقدّم ((رأياً استشارياً)) بشأن كيفية تأثير ممارسات إسرائيل ((على الوضع القانوني للاحتلال)) وما هي تداعياتها على الأمم المتحدة والدول الأخرى. وستُصدر المحكمة حكماً ((عاجلاً)) في القضية، ربما بحلول نهاية العام.

وفي كلمة بكى خلالها، دعا رياض منصور مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، إلى ((التأكيد على أن الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني)). وقال إن ((الحكم الذي ستصدره هذه المحكمة الموقرة سيسهم في إنهاء الاحتلال على الفور، ويمهد الطريق لسلام عادل ودائم)). وتابع ((مستقبل لا يُقتل فيه أي فلسطيني أو إسرائيلي. مستقبل تعيش فيه الدولتان جنباً إلى جنب في سلام وأمن)).

إسرائيل تغيب

ولن تحضر إسرائيل جلسات الاستماع لكنها أرسلت بياناً مكتوباً من خمس صفحات نشرته المحكمة وجاء فيه، أن الرأي الاستشاري ((سيضر)) محاولات حل الصراع لأن الأسئلة التي طرحتها الجمعية العامة للأمم المتحدة متحيزة.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمام المحكمة، إن الشعب الفلسطيني يعاني من ((الاستعمار والفصل العنصري))، مطالباً إياها بإصدار أمر بإنهائه فوراً ومن دون شروط.

وقال المالكي ((يعاني الفلسطينيون من الاستعمار والفصل العنصري.. هناك من يغضب من هذه الكلمات. عليهم أن يغضبوا جراء الواقع الذي نعانيه)). ومن المتوقع أن يستغرق القضاة نحو ستة أشهر للتداول قبل إصدار رأي استشاري استجابة للطلب الذي يسألهم أيضاً النظر في الوضع القانوني للاحتلال.

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