الاتحاد الأوروبي يطلق عملية «الدرع» في البحر الأحمر

(MENAFN
- Al-Bayan)
أطلق الاتحاد الأوروبي، رسمياً أمس، مهمة للمساعدة في حماية الملاحة الدولية بالبحر الأحمر من هجمات الحوثيين في اليمن، فيما أبلغت سفينة شحن مملوكة أمريكياً عن تعرضها لهجومين منفصلين في غضون ساعتين قبالة سواحل اليمن، بعد ساعات من استهداف الحوثيين سفينة بريطانية في المنطقة.
وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين على منصة ((إكس))، ((أوروبا ستضمن حرية الملاحة في البحر الأحمر، عبر العمل مع شركائنا الدوليين)).
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن التكتل يسعى إلى تفعيل هذه المهمة، التي أُطلق عليها اسم ((أسبيدس)) التي تعني ((درع)) باليونانية، وتشغيلها خلال ((أسابيع قليلة)) بأربع سفن على الأقل. وأضاف المصدر ذاته أن القائد العام للمهمة سيكون يونانياً، بينما سيكون الضابط الرئيسي المسؤول عن الإشراف على العمليات في البحر، إيطالياً.
وأكد وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، إطلاق هذه المهمة خلال اجتماع لوزراء الخارجية في بروكسل، واصفاً إياها بأنها ((خطوة مهمة باتجاه دفاع أوروبي مشترك)). وحتى الآن، أعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا نيتها المشاركة بالسفن.
وقال الاتحاد الأوروبي إن المهمة محددة لمدة عام قابلة للتجديد، وتقتصر على حماية السفن المدنية في البحر الأحمر، ولن يتم تنفيذ أي هجمات على الأراضي اليمنية. وتقود الولايات المتحدة تحالفاً في المنطقة، حيث نفّذت مع القوات البريطانية ضربات ضد الحوثيين في اليمن.
وفي هذا الإطار، قال المسؤول الأوروبي إنه ستكون هناك اتصالات عسكرية مستمرة لتنسيق الإجراءات مع الولايات المتحدة والقوات الأخرى الموجودة في المنطقة. وتوصلت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الموافقة على مهمة البحر الأحمر في غضون أسابيع، في ظل تزايد المخاوف من أن هجمات الحوثيين قد تضر باقتصاداتها وتؤدي إلى ارتفاع التضخم.
غرق سفينة
إلى ذلك، نقلت وكالة ((شينخوا)) الصينية عن مسؤول في خفر السواحل التابعة للحكومة اليمنية، قوله إن سفينة بريطانية استهدفتها جماعة الحوثي في خليج عدن، تعرضت للغرق.
وفي وقت سابق، أعلنت مليشيا الحوثي أنها استهدفت سفينةً بريطانيةً في خليجِ عدن ((RUBYMAR)) وذلكَ بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ وأصابتها إصابةً بالغةً ما أدى إلى توقفِها بشكلٍ كامل. كما غادر طاقم من البحارة السفينة بعد تعرضها للهجوم، وفقًا لمذكرة استشارية صادرة عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، وأعلنت الهيئة، تعرض سفينة أخرى إلى هجوم قبالة السواحل اليمنية جنوب البحر الأحمر. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عبر منصة ((إكس))، إنها تلقت تقريراً عن هجوم على بعد 35 ميلاً بحرياً جنوب ميناء المخا اليمني في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.
هجوم بالصواريخ
من جهة أخرى، أفادت شركة ((أمبري)) البريطانية للأمن البحري أمس، أن سفينة شحن مملوكة أمريكياً أبلغت عن تعرضها لهجومين منفصلين في غضون ساعتين قبالة سواحل اليمن، بعد ساعات من استهداف الحوثيين سفينة بريطانية في المنطقة.
قالت مصادر بوزارة الشحن اليونانية إن سفينة شحن ترفع علم اليونان وتملكها شركة أمريكية تعرضت لهجوم بصواريخ في محاولتين منفصلتين، دون وقوع إصابات لأفراد الطاقم لكن نافذة واحدة تحطمت. وقال مصدر بالوزارة إن السفينة كانت تبحر من الأرجنتين إلى عدن محملة بالحبوب وعلى متنها طاقم مكون من 23 فردا بينهم خمسة يونانيين.
من جهته أخرى، زعم الحوثيون إسقاط طائرة أمريكية من نوع (إم كيو 9) بصاروخ أثناء قيامها بمهام في اليمن.
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