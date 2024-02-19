الاتحاد الأوروبي يطلق عملية «الدرع» في البحر الأحمر

أطلق الاتحاد الأوروبي، رسمياً أمس، مهمة للمساعدة في حماية الملاحة الدولية بالبحر الأحمر من هجمات الحوثيين في اليمن، فيما أبلغت سفينة شحن مملوكة أمريكياً عن تعرضها لهجومين منفصلين في غضون ساعتين قبالة سواحل اليمن، بعد ساعات من استهداف الحوثيين سفينة بريطانية في المنطقة.

وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين على منصة ((إكس))، ((أوروبا ستضمن حرية الملاحة في البحر الأحمر، عبر العمل مع شركائنا الدوليين)).

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن التكتل يسعى إلى تفعيل هذه المهمة، التي أُطلق عليها اسم ((أسبيدس)) التي تعني ((درع)) باليونانية، وتشغيلها خلال ((أسابيع قليلة)) بأربع سفن على الأقل. وأضاف المصدر ذاته أن القائد العام للمهمة سيكون يونانياً، بينما سيكون الضابط الرئيسي المسؤول عن الإشراف على العمليات في البحر، إيطالياً.

وأكد وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، إطلاق هذه المهمة خلال اجتماع لوزراء الخارجية في بروكسل، واصفاً إياها بأنها ((خطوة مهمة باتجاه دفاع أوروبي مشترك)). وحتى الآن، أعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا نيتها المشاركة بالسفن.

وقال الاتحاد الأوروبي إن المهمة محددة لمدة عام قابلة للتجديد، وتقتصر على حماية السفن المدنية في البحر الأحمر، ولن يتم تنفيذ أي هجمات على الأراضي اليمنية. وتقود الولايات المتحدة تحالفاً في المنطقة، حيث نفّذت مع القوات البريطانية ضربات ضد الحوثيين في اليمن.

وفي هذا الإطار، قال المسؤول الأوروبي إنه ستكون هناك اتصالات عسكرية مستمرة لتنسيق الإجراءات مع الولايات المتحدة والقوات الأخرى الموجودة في المنطقة. وتوصلت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الموافقة على مهمة البحر الأحمر في غضون أسابيع، في ظل تزايد المخاوف من أن هجمات الحوثيين قد تضر باقتصاداتها وتؤدي إلى ارتفاع التضخم.

غرق سفينة

إلى ذلك، نقلت وكالة ((شينخوا)) الصينية عن مسؤول في خفر السواحل التابعة للحكومة اليمنية، قوله إن سفينة بريطانية استهدفتها جماعة الحوثي في خليج عدن، تعرضت للغرق.

وفي وقت سابق، أعلنت مليشيا الحوثي أنها استهدفت سفينةً بريطانيةً في خليجِ عدن ((RUBYMAR)) وذلكَ بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ وأصابتها إصابةً بالغةً ما أدى إلى توقفِها بشكلٍ كامل. كما غادر طاقم من البحارة السفينة بعد تعرضها للهجوم، وفقًا لمذكرة استشارية صادرة عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، وأعلنت الهيئة، تعرض سفينة أخرى إلى هجوم قبالة السواحل اليمنية جنوب البحر الأحمر. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عبر منصة ((إكس))، إنها تلقت تقريراً عن هجوم على بعد 35 ميلاً بحرياً جنوب ميناء المخا اليمني في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

هجوم بالصواريخ

من جهة أخرى، أفادت شركة ((أمبري)) البريطانية للأمن البحري أمس، أن سفينة شحن مملوكة أمريكياً أبلغت عن تعرضها لهجومين منفصلين في غضون ساعتين قبالة سواحل اليمن، بعد ساعات من استهداف الحوثيين سفينة بريطانية في المنطقة.

قالت مصادر بوزارة الشحن اليونانية إن سفينة شحن ترفع علم اليونان وتملكها شركة أمريكية تعرضت لهجوم بصواريخ في محاولتين منفصلتين، دون وقوع إصابات لأفراد الطاقم لكن نافذة واحدة تحطمت. وقال مصدر بالوزارة إن السفينة كانت تبحر من الأرجنتين إلى عدن محملة بالحبوب وعلى متنها طاقم مكون من 23 فردا بينهم خمسة يونانيين.

من جهته أخرى، زعم الحوثيون إسقاط طائرة أمريكية من نوع (إم كيو 9) بصاروخ أثناء قيامها بمهام في اليمن.

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