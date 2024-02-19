العالم يحذر وإسرائيل مصممة على اجتياح رفح

اقترحت الولايات المتحدة أمس، مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يؤكد على ((دعم المجلس لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن))، في وقت يتنامى قلق دولي إزاء تداعيات أي هجوم برّي على رفح في أقصى جنوبي قطاع غزة حيث يتكدّس 1,5 مليون شخص، معظمهم من النازحين.

وينص مشروع القرار على أنه ((في ظل الظروف الحالية، فإن أي هجوم بري كبير على رفح سيلحق المزيد من الأذى بالمدنيين وقد يؤدي لنزوحهم إلى دول مجاورة)). وجاء في المسودة أن خطوة كهذه ((ستكون لها آثار خطيرة على السلام والأمن الإقليميين، وبالتالي يجب التأكيد على ضرورة عدم المضي قدماً في مثل هذا الهجوم البري الكبير في ظل الظروف الحالية)). وطرحت الولايات المتحدة مشروع القرار بعد أن رفضت طلباً من الجزائر السبت أن يصوت المجلس اليوم على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار.

اجتياح رفح

ويحذر كثيرون في العالم من التداعيات الكارثية لهجوم بري إسرائيلي مزمع على رفح، آخر ملاذ للنازحين. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أمريكية إن كبار المسؤولين في واشنطن يرون أن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى مقابل هدنة، أفضل طريق لإفساح المجال أمام محادثات أوسع نطاقاً. وأضافوا إنهم يشعرون بالقلق من أن الحرب ستستمر حتى شهر رمضان.

وحذر الاتحاد الأوروبي إسرائيل من شن هجوم على رفح، وصفه وزراء خارجيته بأنه سيمثل كارثة لنحو 1.5 مليون لاجئ.

وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن تجنب الخسائر سيكون مستحيلاً. وقال ((علينا أن نواصل الضغط على إسرائيل لجعلها تفهم أن هناك الكثير من الناس في شوارع رفح، وسيكون من المستحيل تجنب سقوط ضحايا من المدنيين)).

يجب ولكن

ودعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إسرائيل إلى احترام القانون الإنساني، ولكنها أضافت إن لإسرائيل ((الحق في الدفاع عن النفس))، وقالت إنه من الواضح أن مسلحي ((حماس)) ما زالوا نشطين في رفح. وطالبت بأن تلقي ((حماس)) أسلحتها.

وقال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن قبل الاجتماع ((الهجوم على رفح سيكون كارثياً تماماً... سيكون غير معقول)). وأضاف إن ((مستوى اللاإنسانية الذي يحدث في غزة)) صدم العالم.

وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس، رفض مصر العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، وأي أفكار أو إجراءات تدفع نحو تهجير المواطنين الفلسطينيين خارج غزة.

شكري، الذي استقبل وفداً من مجلس النواب الأمريكي، أشار إلى أن مصر لا ترى بديلاً سوى الوقف الفوري لإطلاق النار واتخاذ خطوات واضحة تجاه إطلاق عملية سلام جادة وحقيقية تؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في فترة زمنية محددة وقصيرة.

مصير المدنيين

ومع تزايد التلويح بهجوم برّي على رفح، لم تذكر إسرائيل أين أو كيف سيتم إجلاء المدنيين الذين تكتظ بهم المدينة، وعبّرت مصر عن رفضها أي ((تهجير قسري)) للفلسطينيين نحو أراضيها.

ونقلت وكالة رويترز عن أربعة مسؤولين مطلعين على الخطط الإسرائيلية إن إسرائيل تتوقع مواصلة الحرب لستة إلى ثمانية أسابيع أخرى.

وقال آفي ميلاميد، المسؤول السابق في المخابرات الإسرائيلية، إن الفرصة ضئيلة لأن تستجيب حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو للانتقادات الدولية وتلغي الهجوم البري المزمع على رفح. وأضاف إن ((رفح آخر معقل لسيطرة حماس ولا تزال هناك كتائب في رفح يجب على إسرائيل تفكيكها لتحقيق أهدافها في هذه الحرب)).

وقال ميلاميد، إن التأخير الوحيد المحتمل للهجوم الإسرائيلي على رفح يمكن أن يحدث إذا قدمت ((حماس)) تنازلات في المفاوضات وأطلقت سراح الأسرى. وأضاف ((حتى ذلك لن يؤدي إلا إلى تأخير التقدم نحو رفح ما لم يقترن بنزع السلاح واستسلام كتائب حماس هناك)).

وعن مصير المدنيين في رفح، قال مصدر إسرائيلي منفصل إن إسرائيل يمكن أن تبني رصيفاً عائماً إلى الشمال من رفح لإتاحة وصول المساعدات الدولية والسفن المجهزة كمستشفيات عن طريق البحر. وقال مسؤول إسرائيلي إنه لن يُسمح للفلسطينيين بالعودة إلى شمالي غزة.

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